Путин искупался в проруби на Крещение. Видео

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Крещенские купания 2017. Курган., крещение господне2017, освящение воды, крест в купели
Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин традиционно купается на Крещение Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Президент России Владимир Путин принял участие в купаниях на Крещение. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что традиционно Путин это делает (принимает участие в купаниях на Крещение — прим. ред.), это его традиция. Традициям он не изменяет», — цитирует Пескова РИА «Новости». По его словам, этот вопрос часто поднимался журналистами.

На видео, опубликованном агентством, видно, как Путин трижды окунулся в прорубь. В ходе этого он три раза перекрестился.

19 января православные христиане отмечают Крещение. В этот день верующие окунаются в прорубь. Точки для купания имеют единый стандарт, по которому должны оборудоваться проруби, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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