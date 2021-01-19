Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин традиционно купается на Крещение Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Президент России Владимир Путин принял участие в купаниях на Крещение. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что традиционно Путин это делает (принимает участие в купаниях на Крещение — прим. ред.), это его традиция. Традициям он не изменяет», — цитирует Пескова РИА «Новости». По его словам, этот вопрос часто поднимался журналистами.

На видео, опубликованном агентством, видно, как Путин трижды окунулся в прорубь. В ходе этого он три раза перекрестился.

19 января православные христиане отмечают Крещение. В этот день верующие окунаются в прорубь. Точки для купания имеют единый стандарт, по которому должны оборудоваться проруби, передает телеканал 360.