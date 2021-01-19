Максим Фадеев назвал реставрацию фотографий любимым хобби Фото: страница Максима Фадеева в Instagram @fadeevmaxim

Продюсер Максим Фадеев любит на досуге реставрировать старинные фотографии. Об этом артист рассказал 19 января в своем instagram-аккаунте.

«Застали за моим любимым хобби, реставрация старинных фото», — написал Фадеев. В комментариях пользователи интересовались, реставрирует ли он фотографии на заказ. На момент написания новости, продюсер на этот вопрос не ответил.

Также Фадеев спросил у подписчиков, есть ли у них какие-то хобби. Пользователь ipod77ipod рассказал, что реставрирует фарфоровых кукол. «Клаааааааааас! Мне тоже нравится!» — ответил ему продюсер.

В начале 2020 года Фадеев рассказывал, что собирается посетить Курган. Его пригласили на юбилей школы №40, где он учился, однако данное мероприятие не состоялось из-за сложной коронавирусной обстановки.

Скрин: instagram-аккаунт Максима Фадеева