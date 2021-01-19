19 января 2021

Кандидат на пост главы разведки США заявила об угрозе из РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация доклада Андрея Манойло
Кандидат в директоры нацразведки США подтвердила наличие киберугрозы со стороны России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия угрожает инфраструктуре Соединенных Штатов Америки в киберпространстве. Об этом заявила кандидат на пост директора национальной разведки Аврил Хейнс ходе слушаний в Сенате, где рассматривается ее кандидатура.

«Отвечая на вопрос сенатора-демократа Джека Рида о степени опасности России на фоне приписываемых ей кибератак на инфраструктуру США, Хейнс назвала угрозу со стороны Москвы „серьезным поводом для беспокойства“», — цитирует Хейнс РБК. Она пообещала заняться этим вопросом, если ее утвердят в должности.

Американская национальная разведка или Разведывательное сообщество) — это конгломерат разведок и спецслужб страны. Объединяет: ЦРУ, ФБР, АНБ, УБН и др. Должность директора нацразведки сугубо административная. Он занимается только координацией ведомств между собой, а не управляет ими.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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