Кандидат на пост главы разведки США заявила об угрозе из РФ

Россия угрожает инфраструктуре Соединенных Штатов Америки в киберпространстве. Об этом заявила кандидат на пост директора национальной разведки Аврил Хейнс ходе слушаний в Сенате, где рассматривается ее кандидатура.
«Отвечая на вопрос сенатора-демократа Джека Рида о степени опасности России на фоне приписываемых ей кибератак на инфраструктуру США, Хейнс назвала угрозу со стороны Москвы „серьезным поводом для беспокойства“», — цитирует Хейнс РБК. Она пообещала заняться этим вопросом, если ее утвердят в должности.
Американская национальная разведка или Разведывательное сообщество) — это конгломерат разведок и спецслужб страны. Объединяет: ЦРУ, ФБР, АНБ, УБН и др. Должность директора нацразведки сугубо административная. Он занимается только координацией ведомств между собой, а не управляет ими.
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