Ирина Текслер возглавила попечительский совет Федерации дзюдо области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Федеральный министр перенес визит в Челябинск — Ирина Текслер получила новую должность — глава ФСБ покинул пост — экс-главе Чебаркуля вынесут приговор — Тефтелеву могут пересмотреть срок. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 20 января — в обзоре URA.RU:

Министр образования перенес визит в Челябинск

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков перенес дату своего визита в Челябинск с 22 января на неопределенный срок. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе областного минобразования.

Депутата заменит директор школы

Депутатом гордумы Челябинска от Центрального райсовета вместо Дмитрия Тарасова, который перешел на работу в правительство региона, может стать директор школы №127 Тамара Телелюева. Ее кандидатуру 19 января предложил местный политсовет «Единой России».

Жена губернатора получила новую должность

Супруга губернатора Алексея Текслера Ирина возглавила попечительский совет региональной Федерации дзюдо. Президентом Федерации назначен первый заместитель губернатора Виктор Мамин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минспорта региона.

Глава ФСБ покидает свой пост

Начальник регионального УФСБ Сергей Сизов покидает свой пост. Его заменит Дмитрий Иванов, который ранее руководил томским управлением ведомства.

Бывшему главе Чебаркуля вынесут приговор

Приговор экс-мэру Чебаркуля Сергею Ковригину будет вынесен 20 января. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, злоупотреблении должностными обязанностями и коррупции.

Экс-мэру Челябинска могут ужесточить приговор

Региональная прокуратура оспорила приговор экс-мэру Челябинска и бывшему вице-губернатору области Евгению Тефтелеву. Об этом сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. Силовики хотят ужесточить для него наказание.