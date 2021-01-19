19 января 2021
18 января 2021

Самое актуальное в Челябинской области на 20 января. Министр образования Фальков отложил визит, сменился глава ФСБ, жена Текслера получила новую должность

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Светлое прошлое. Челябинск, текслер ирина
Ирина Текслер возглавила попечительский совет Федерации дзюдо области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Федеральный министр перенес визит в Челябинск — Ирина Текслер получила новую должность — глава ФСБ покинул пост — экс-главе Чебаркуля вынесут приговор — Тефтелеву могут пересмотреть срок. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 20 января — в обзоре URA.RU:

Министр образования перенес визит в Челябинск

  • Министр науки и высшего образования Валерий Фальков перенес дату своего визита в Челябинск с 22 января на неопределенный срок. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе областного минобразования.

Депутата заменит директор школы

  • Депутатом гордумы Челябинска от Центрального райсовета вместо Дмитрия Тарасова, который перешел на работу в правительство региона, может стать директор школы №127 Тамара Телелюева. Ее кандидатуру 19 января предложил местный политсовет «Единой России».

Жена губернатора получила новую должность

  • Супруга губернатора Алексея Текслера Ирина возглавила попечительский совет региональной Федерации дзюдо. Президентом Федерации назначен первый заместитель губернатора Виктор Мамин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минспорта региона.

Глава ФСБ покидает свой пост

Бывшему главе Чебаркуля вынесут приговор

  • Приговор экс-мэру Чебаркуля Сергею Ковригину будет вынесен 20 января. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, злоупотреблении должностными обязанностями и коррупции.

Экс-мэру Челябинска могут ужесточить приговор

  • Региональная прокуратура оспорила приговор экс-мэру Челябинска и бывшему вице-губернатору области Евгению Тефтелеву. Об этом сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. Силовики хотят ужесточить для него наказание.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...