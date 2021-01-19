Ирина Текслер возглавила попечительский совет Федерации дзюдо области
Федеральный министр перенес визит в Челябинск — Ирина Текслер получила новую должность — глава ФСБ покинул пост — экс-главе Чебаркуля вынесут приговор — Тефтелеву могут пересмотреть срок. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 20 января — в обзоре URA.RU:
Министр образования перенес визит в Челябинск
- Министр науки и высшего образования Валерий Фальков перенес дату своего визита в Челябинск с 22 января на неопределенный срок. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе областного минобразования.
Депутата заменит директор школы
- Депутатом гордумы Челябинска от Центрального райсовета вместо Дмитрия Тарасова, который перешел на работу в правительство региона, может стать директор школы №127 Тамара Телелюева. Ее кандидатуру 19 января предложил местный политсовет «Единой России».
Жена губернатора получила новую должность
- Супруга губернатора Алексея Текслера Ирина возглавила попечительский совет региональной Федерации дзюдо. Президентом Федерации назначен первый заместитель губернатора Виктор Мамин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минспорта региона.
Глава ФСБ покидает свой пост
- Начальник регионального УФСБ Сергей Сизов покидает свой пост. Его заменит Дмитрий Иванов, который ранее руководил томским управлением ведомства.
Бывшему главе Чебаркуля вынесут приговор
- Приговор экс-мэру Чебаркуля Сергею Ковригину будет вынесен 20 января. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, злоупотреблении должностными обязанностями и коррупции.
Экс-мэру Челябинска могут ужесточить приговор
- Региональная прокуратура оспорила приговор экс-мэру Челябинска и бывшему вице-губернатору области Евгению Тефтелеву. Об этом сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. Силовики хотят ужесточить для него наказание.
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