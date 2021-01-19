Автомобилисты ЯНАО массово жалуются на шантаж

Автомобилистам предлагают в течение двух дней заплатить, чтобы информация о нарушении не поступила в ГИБДД Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Новом Уренгое автомобилистов шантажируют записками на припаркованных машинах: от них требуют денег. Если сумма не поступит вовремя, данные о нарушении передадут в ГИБДД. Новоуренгойцы активно обсуждают эту тему в социальной сети «ВКонтакте».

Пользователь Марина Калинина опубликовала записку от мошенников. «Кто-то сталкивался с таким? Реально отправят фотки и видео с номером машины о нарушении правил парковки?» — спрашивала в соцсети у жителей Нового Уренгоя Марина. В ответ многие из них сообщили, что также сталкивались с шантажом, и предположили, что это могут быть либо активисты, помогающие ГИБДД, либо мошенники.

«Это действуют мошенники. Вы можете заявить на них в полицию, но не перечисляйте им деньги. Фото и видеоматериалы с телефона не могут рассматриваться как единственное доказательство, так как их можно изменить в редакторе. Необходимы также снимки с камер фиксации нарушений ПДД, свидетельство лица», — прокомментировал URA.RU заместитель начальника отдела УГИБДД по ЯНАО Максим Собянин.

В УМВД ЯНАО сказали, что по данному виду мошенничества обращения к ним не поступали. Ведомство проверяет информацию на достоверность.

Ранее URA.RU сообщало, что ГИБДД ЯНАО проведет профилактические мероприятия и внеплановые рейды. Действия структуры связаны с ростом числа ДТП в округе. С начала года в ЯНАО произошло шесть аварий со смертельным исходом.