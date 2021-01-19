Союз трех партий меняет расклад на выборах в Челябинске

Вячеслав Жилин приветствует объединение трех партий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Объединение партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» поменяет расклад на выборах в Госдуму в Златоустовском округе Челябинской области. Кандидатом от трех партий может стать экс-мэр Златоуста Вячеслав Жилин, сообщил URA.RU источник в одной из партий.

«У эсеров по этому округу нет кандидата подобного Жилину, чье имя так известно», — пояснил инсайдер. Сам экс-мэр как член партии «За правду» приветствует объединение. В ноябре Жилин заявил о намерении участвовать в выборах в Госдуму от партии «За правду». «Решение об объединении будет принято на заседании политсоветов, я считаю, что это решение правильное, — заявил Жилин URA.RU. — Если мне сделают предложение войти в новое объединение, я его приму. Если предложат выдвинуться в Госдуму по Златоустовскому округу, также приму это предложение».

Одним из кандидатов от «Справедливой России» по этому округу называли депутата ЗСО Ольгу Мухометьярову. Когда Жилин был мэром и членом ЕР, Мухометьярова была одним из его оппонентов и критиков. Если объединение состоится, она готова забыть о прошлых разногласиях с Жилиным. «Не было еще съезда и последующих этапов объединения. Но я не исключаю, что кандидатом в Госдуму будет экс-мэр Златоуста Жилин. Я всегда была командным игроком и буду действовать так, как требуют партийные интересы», — заявила URA.RU Мухометьярова.

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил о слиянии его партии с «Патриотами России» и партией «За правду». Источник URA.RU в политическом истеблишменте сообщил, что СР прекратит свое существование в прежнем виде, а Миронов утратит единоличное лидерство в структуре.