Неубранные дороги приводят к росту аварий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Плохая уборка снега привела к росту аварий на свердловских дорогах. В результате ГИБДД вслед за прокуратурой устроила разнос мэрии Екатеринбурга. По данным гаишников, в ДТП из-за неубранных дорог погибли два человека.

«С начала года в Свердловской области сопутствующим фактором совершения 75 ДТП стали неудовлетворительные дорожные условия: рыхлый снег на покрытии проезжей части и обочинах, зимняя скользкость, формирование снежных валов. В этих ДТП два человека погибли и еще около 100 получили ранения различной степени тяжести, — рассказали агентству в госавтоинспекции. — Только в Екатеринбурге за последние три дня уже зарегистрировано 8 подобных ДТП, в которых 11 человек получили травмы различной степени тяжести».

Сотрудники ГАИ установили, что екатеринбургские коммунальщики не проводят необходимые профилактические работы на дорогах, чтобы не допускать образования наката и снежных валов. Пешеходные переходы часто просто не расчищаются, а качество тех работ, которые выполняются, «находится на очень низком уровне». «После прохождения дорожной техники недостатки остаются неустраненными, — говорят автоинспекторы. — Крайне неудовлетворительно данная работа организована в Верх-Исетском и Ленинском районах Екатеринбурга».

Также плохо убранные дороги приводят к затору — 20 января Екатеринбург вновь встал в 10-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты». Затруднено движение автомобилей по улицам Малышева, Куйбышева, Ленина, Карла Либкнехта, Луначарского, Восточной, 8 Марта, Токарей, Московской, Фурманова, Якова Свердлова, проспекту Космонавтов. На дорогах зафиксировано девять аварий. При этом на сайте мэрии Екатеринбурга в разделе «Карта работы уборочной техники» указано, что данных о работе спецтехники нет.