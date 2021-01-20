20 января 2021

Украина потребовала от России поклониться памятникам нацистов

© Служба новостей «URA.RU»
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Фото. Пермь., флаг украины
Дмитрий Кулеба уверен, что Владимир Путин должен преклонить колено перед памятниками Украины Фото: Василий Заболотных © URA.RU

Президент России Владимир Путин должен приехать на Украину и поклониться памятнику националистических группировок, воевавших в Донбассе. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Кулеба надеется, что когда-нибудь российский лидер приедет на Украину и поклонится монументу воевавшим в Донбассе силовикам и участникам нацбатов», — передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую газету «День». Кулеба подчеркнул, что не шутит, делая такое заявление.

Кулеба подчеркнул: если Путин не сделает этого, то преклонить колено должен будет другой президент РФ. Глава МИДа отметил, что политические векторы России и Украины кардинально отличаются. Украина должна установить лидерство над РФ, уверен Кулеба.

Ранее сообщалось, что власти РФ могут обратиться в Парламентскую ассамблею Совета Европы из-за притеснения русского языка на Украине. Соответствующий проект заявлений подготовили в Госдуме РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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