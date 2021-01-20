В Счетной палате поспорили с Мурашко об уровне зарплат врачей

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о том, что средняя зарплата медработников в прошлом году выросла «несмотря на некоторое сокращение объемов плановой помощи». Так, во время выступления в Совфеде он отметил, что врачи получали 90 тысяч рублей, средний медперсонал — 46 тысяч рублей, младший — 40 тысяч рублей.
«Рост зарплат врачей по итогам девяти месяцев 2020 года составил 162,6%, среднего медперсонала — 138,9%, младшего медперсонала — 284,8%, правда, это сравнение было сделано с учетом данных за 2012 год. Впрочем, зарплаты выросли также и по сравнению с девятью месяцами 2019 года — на 14% для врачей и младшего медперсонала и на 15% для среднего», — приводит «
Однако заместитель главы Счетной палаты Галина Изотова утвреждает обратное. Проанализировав ситуацию в 15 регионах страны, стало известно,что средняя зарплата медработников могла сокращаться примерно в трети учреждений, отметила Изотова. «По нашим данным, в 34,7% медорганизаций снизилась средняя зарплата врачей, в 23,3% — среднего медперсонала, в 24,9% — младшего медперсонала. В большинстве случаев сокращение не превышало 15%», — уточнили в СП.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий кабмин правом утверждать требования к системам оплаты труда работников бюджетной сферы. Как отметил замглавы Минтруда Андрей Пудов, это позволит гармонизировать условия труда работников одной отрасли в разных регионах и повысит прозрачность применяемых систем оплаты труда. Согласно документу, правительство будет строго контролировать разницу в окладах между начальниками и подчиненными, надбавки к ним, размеры стимулирующих и компенсационных выплат.
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