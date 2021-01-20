20 января 2021

Самое актуальное в Свердловской области на 21 января. В Екатеринбурге объяснили плохую уборку снега, схимонах Сергий будет писать письма сторонникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Минирование администрации Екатеринбурга. Екатеринбург, обыски, администрация екатеринбурга, полиция, оцепление, мэрия екатеринбурга
Администрацию Екатеринбурга начали усиленно охранять Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Опальный отец Сергий ответит на письма сторонников — в Среднеуральске выберут руководителя города — врио главы Екатеринбурга объяснил причину плохой уборки снега — мэрия областной столицы перешла на усиленный режим работы — изолятор для мигрантов готовят к расселению. Самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 21 января — в обзоре URA.RU:

Отец Сергий будет писать письма сторонникам

  • Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) получил в СИЗО сотни писем от сторонников со всей России. Он намеревается написать ответ на каждое. Об этом URA.RU рассказал адвокат Павел Бабиков.
  • В Екатеринбургской епархии сообщили, что Среднеуральский женский монастырь, который ранее возглавлял отец Сергий, не переводил по 20 миллионов рублей в год.

В Среднеуральске выберут главу

  • Депутаты гордумы Среднеуральска 21 января соберутся на заседание, чтобы утвердить назначение врио главы города Александра Ковальчика. Об этом URA.RU рассказали в аппарате думы.

Мэр Екатеринбурга объяснил причину проблем с уборкой снега

  • Власти Екатеринбурга не могут вовремя убрать снег с дорог по причине того, что 70% дорожной техники изношено. Об этом заявил врио мэра города Алексей Орлов.

Администрация Екатеринбурга перешла на усиленную охрану

  • К вечеру 20 января возле мэрии Екатеринбурга заметили сотрудников Росгвардии и полиции, сообщили URA.RU очевидцы. По словам источника в мэрии, это может быть связано с пикетами, которые проводят сторонники блогера Алексея Навального.

Изолятор для мигрантов освободят

  • Из Центра для временной изоляции иностранных граждан в Екатеринбурге, где ранее произошел бунт, депортируют всех постояльцев. Об этом сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Сейчас в изоляторе находится 21 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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