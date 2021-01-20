Опальный отец Сергий ответит на письма сторонников — в Среднеуральске выберут руководителя города — врио главы Екатеринбурга объяснил причину плохой уборки снега — мэрия областной столицы перешла на усиленный режим работы — изолятор для мигрантов готовят к расселению. Самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 21 января — в обзоре URA.RU:
Отец Сергий будет писать письма сторонникам
- Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) получил в СИЗО сотни писем от сторонников со всей России. Он намеревается написать ответ на каждое. Об этом URA.RU рассказал адвокат Павел Бабиков.
- В Екатеринбургской епархии сообщили, что Среднеуральский женский монастырь, который ранее возглавлял отец Сергий, не переводил по 20 миллионов рублей в год.
В Среднеуральске выберут главу
- Депутаты гордумы Среднеуральска 21 января соберутся на заседание, чтобы утвердить назначение врио главы города Александра Ковальчика. Об этом URA.RU рассказали в аппарате думы.
Мэр Екатеринбурга объяснил причину проблем с уборкой снега
- Власти Екатеринбурга не могут вовремя убрать снег с дорог по причине того, что 70% дорожной техники изношено. Об этом заявил врио мэра города Алексей Орлов.
Администрация Екатеринбурга перешла на усиленную охрану
- К вечеру 20 января возле мэрии Екатеринбурга заметили сотрудников Росгвардии и полиции, сообщили URA.RU очевидцы. По словам источника в мэрии, это может быть связано с пикетами, которые проводят сторонники блогера Алексея Навального.
Изолятор для мигрантов освободят
- Из Центра для временной изоляции иностранных граждан в Екатеринбурге, где ранее произошел бунт, депортируют всех постояльцев. Об этом сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Сейчас в изоляторе находится 21 человек.
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