Челябинских росгвардейцев будут массово вакцинировать
Силовиков будут прививать от коронавируса — в Челябинске без отопления остались десятки домов — экс-мэру Чебаркуля вынесли приговор — в ИВС покончил с собой задержанный. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 21 января — в обзоре URA.RU:
Росгвардейцев будут прививать от COVID
- В региональном управлении Росгвардии началась массовая вакцинация от коронавируса. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, прививки поставили уже около ста сотрудников.
В Челябинске произошла коммунальная авария
- В Металлургическом районе Челябинска произошла крупная коммунальная авария, которая оставила без тепла десятки жилых домов, два детских сада, три школы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. К проверке обстоятельств ЧП уже подключилась прокуратура.
Завершился суд над бывшим мэром Чебаркуля
- Суд, который состоялся 20 января, приговорил экс-мэра Чебаркуля Сергея Ковригина к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в размере 1 миллион 44 тысячи рублей.
В ИВС покончил с собой курганец
- В Красноармейском районе в изоляторе временного содержания покончил с собой 17-летний житель Кургана. Он был задержан сотрудниками УФСБ за попытку сбыта наркотического вещества в особо крупном размере.
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