20 января 2021
19 января 2021

Самое актуальное в Челябинской области на 21 января. Росгвардейцам поставят прививки, бывшего мэра Чебаркуля осудили

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинский клинический противотуберкулезный диспансер, где будут размещаться на карантин граждане Китая по подозрению в инфицировании коронавирусом. Челябинск, противотуберкулезный диспансер, росгвардия
Челябинских росгвардейцев будут массово вакцинировать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Силовиков будут прививать от коронавируса — в Челябинске без отопления остались десятки домов — экс-мэру Чебаркуля вынесли приговор — в ИВС покончил с собой задержанный. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 21 января — в обзоре URA.RU:

Росгвардейцев будут прививать от COVID

  • В региональном управлении Росгвардии началась массовая вакцинация от коронавируса. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, прививки поставили уже около ста сотрудников.

В Челябинске произошла коммунальная авария

  • В Металлургическом районе Челябинска произошла крупная коммунальная авария, которая оставила без тепла десятки жилых домов, два детских сада, три школы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. К проверке обстоятельств ЧП уже подключилась прокуратура.

Завершился суд над бывшим мэром Чебаркуля

  • Суд, который состоялся 20 января, приговорил экс-мэра Чебаркуля Сергея Ковригина к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в размере 1 миллион 44 тысячи рублей.

В ИВС покончил с собой курганец

  • В Красноармейском районе в изоляторе временного содержания покончил с собой 17-летний житель Кургана. Он был задержан сотрудниками УФСБ за попытку сбыта наркотического вещества в особо крупном размере.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...