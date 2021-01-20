20 января 2021
19 января 2021

Самое актуальное в Тюменской области на 21 января. После крупного пожара арестовали двух полицейских, политики не могут провести агитацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Поликлиника №3. Тюмень, коридор, очередь , поликлиника, пациенты, люди в масках
Жители Ишима жалуются на очереди в поликлинике Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Партии меняют планы из-за коронавируса — ишимцы жалуются на очереди в поликлиниках — тюменец продает «ложку Колчака» — арестованы два полицейских. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 21 января — в обзоре URA.RU:

ЛДПР и КПРФ не могут проводить агитацию

Жители Ишима жалуются на очереди в поликлинике

Тюменец продает вилку адмирала Колчака

  • Житель Ишимского района выставил на продажу вилку, которая, по его словам, принадлежала адмиралу Александру Колчаку. В беседе с URA.RU анонимный продавец рассказал о том, что оценил столовый прибор в два миллиона рублей.

Полицейских задержали после крупного пожара

  • В Тюмени задержаны два сотрудника полиции, которые за взятки покрывали случаи смерти постояльцев в доме престарелых, сгоревшем 9 января.
  • После этого пожара медиков привлекли к борьбе с незаконными домами престарелых. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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