Жители Ишима жалуются на очереди в поликлинике
Партии меняют планы из-за коронавируса — ишимцы жалуются на очереди в поликлиниках — тюменец продает «ложку Колчака» — арестованы два полицейских. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 21 января — в обзоре URA.RU:
ЛДПР и КПРФ не могут проводить агитацию
- Тюменские коммунисты и либерал-демократы при подготовке к предстоящим выборам в областную думу не могут в полной мере проводить агитационные мероприятия из-за режима ограничений. Об этом рассказали в региональных отделениях партий.
Жители Ишима жалуются на очереди в поликлинике
- В Ишиме в поликлинике №2 не соблюдаются нормы социальной дистанции при прохождении медосмотра. Об этом горожане сообщили в соцсети «ВКонтакте», опубликовав в подтверждение видео.
Тюменец продает вилку адмирала Колчака
- Житель Ишимского района выставил на продажу вилку, которая, по его словам, принадлежала адмиралу Александру Колчаку. В беседе с URA.RU анонимный продавец рассказал о том, что оценил столовый прибор в два миллиона рублей.
Полицейских задержали после крупного пожара
- В Тюмени задержаны два сотрудника полиции, которые за взятки покрывали случаи смерти постояльцев в доме престарелых, сгоревшем 9 января.
- После этого пожара медиков привлекли к борьбе с незаконными домами престарелых. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
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