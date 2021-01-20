20 января 2021
19 января 2021

Самое актуальное в Пермском крае на 21 января. Регион посетит федеральный министр, пермские районы хотят переименовать

© Служба новостей «URA.RU»
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Кандидат в губернаторы Пермского края Александр Репин на пресс-конференции. Пермь, репин александр
Пермский бизнесмен и экс-кандидат на пост губернатора Александр Репин планирует баллотироваться в мэры Перми Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Александр Репин планирует стать главой Перми — министр науки РФ приедет в Пермь — и. о. главы Перми вызван в суд — пермские районы могут переименовать — в город, где пройдет митинг, выедет высокопоставленный чиновник — вице-премьера дважды оштрафовали. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 21 января — в обзоре URA.RU:

Репин планирует стать мэром Перми

Глава минобрнауки прибудет в Пермь в феврале

  • Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков приедет в Пермь в начале февраля. Об этом 21 января на заседании краевого правительства заявил губернатор Дмитрий Махонин.

И. о. главы Перми вызвали в суд

  • Исполняющий обязанности мэра Перми Алексей Демкин вызван в арбитражный суд по иску ООО «Панорама» из-за того, что администрация собирается изменить генеральный план Перми и запретить строительство жилых домов.

Экс-кандидат в губернаторы уходит из политики

В Перми хотят сменить названия районов

Чиновник посетит митингующий город

  • Руководитель администрации губернатора Леонид Политов посетит Александровский муниципальный округ, где 27 января готовится митинг с требованием распустить гордуму.

Чиновника дважды оштрафовали за невыполнение требований прокуратуры

  • Вице-премьера правительства края Андрея Кокорева дважды оштрафовали за невыполнение законных требований прокурора. Он получил штрафы, занимая разные посты — и. о. министра тарифов и и. о. министра ЖКХ.

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