Александр Репин планирует стать главой Перми — министр науки РФ приедет в Пермь — и. о. главы Перми вызван в суд — пермские районы могут переименовать — в город, где пройдет митинг, выедет высокопоставленный чиновник — вице-премьера дважды оштрафовали. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 21 января — в обзоре URA.RU:
Репин планирует стать мэром Перми
- Бывший кандидат на пост губернатора Александр Репин примет участие в конкурсе на должность мэра Перми. В беседе с корреспондентом URA.RU он заявил, что подаст документы на участие в конкурсе.
Глава минобрнауки прибудет в Пермь в феврале
- Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков приедет в Пермь в начале февраля. Об этом 21 января на заседании краевого правительства заявил губернатор Дмитрий Махонин.
И. о. главы Перми вызвали в суд
- Исполняющий обязанности мэра Перми Алексей Демкин вызван в арбитражный суд по иску ООО «Панорама» из-за того, что администрация собирается изменить генеральный план Перми и запретить строительство жилых домов.
Экс-кандидат в губернаторы уходит из политики
- Бывший кандидат в губернаторы, лидер регионального отделения партии «Патриоты России» Андрей Степанов решил завершить свою политическую карьеру после объединения организации с партией «За правду».
В Перми хотят сменить названия районов
- К 300-летию Перми нужно изменить границы районов и их названия. Такую инициативу выдвинула руководитель музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева.
Чиновник посетит митингующий город
- Руководитель администрации губернатора Леонид Политов посетит Александровский муниципальный округ, где 27 января готовится митинг с требованием распустить гордуму.
Чиновника дважды оштрафовали за невыполнение требований прокуратуры
- Вице-премьера правительства края Андрея Кокорева дважды оштрафовали за невыполнение законных требований прокурора. Он получил штрафы, занимая разные посты — и. о. министра тарифов и и. о. министра ЖКХ.
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