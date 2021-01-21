После инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена курс доллара вырос по отношению к евро на 0,2%. При этом обе международные валюты снизились по отношению к рублю. Европейская валюта подешевела на 5,8 копейки — до 89,14 рубля. Доллар снизился на 36,9 копейки и стоит 73,3 рубля. Нефть Brent 21 января стоит 55,76 доллара за баррель (+0,07%), бочка нефти WTI — 53 доллара (-0,31%).
Ситуация в России
Отмена карантинных ограничений в России может привести к резкому росту цен на услуги в отраслях, которые пострадали от коронакризиса. Об этом предупредил Банк России.
Две трети регионов в России закончили 2020 год с дефицитом бюджета, выяснили аналитики агентства «Национальные кредитные рейтинги». Главными причинами этой тенденции стали пандемия коронавируса и снижение цен на нефть.
Росстат заявил о подорожании куриного мяса, замороженной рыбы, ржаного хлеба и чая. Также выросла стоимость овощей; сильнее всего прибавили в цене помидоры — на 3,5%.
Счетная палата и Минздрав РФ поспорили о доходах медицинских работников в России. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что по итогам года средняя зарплата врачей выросла 162,6%, среднего медперсонала — на 138,9%, младшего медперсонала — на 284,8%, Однако заместитель главы Счетной палаты Галина Изотова, напротив, утверждает, что средняя зарплата медработников сократилась примерно в трети учреждений.
Наиболее частые причины занижения пенсий — ошибка отдела кадров, проблемы со СНИЛС или с поданными сведениями о стаже работы и страховых взносах. «Если кадровики ошиблись и неправильно оформили стаж до 2002 года, это может уменьшить размер пенсионных выплат», — объяснила юрист Ольга Субботина.
Центробанк РФ хочет ввести прямые ограничения на получение высокорискованных кредитов заемщиками с высоким уровнем долговой нагрузки. Также ограничения могут коснуться и потребительских кредитов. Впервые с таким предложение регулятор выступил в 2019 году.
События в мире
Экс-президент США Дональд Трамп в заключительном обращении к нации в качестве главы государства подвел итоги своего правления. К основным успехам своей команды он причислил экономический рост в США, заключение мирных соглашений на Ближнем Востоке и подписание договора с Китаем.
МИД Китая
Европарламент хочет потребовать от Евросоюза
Прогнозы и мнения экспертов
Российские регионы не смогут самостоятельно справиться с экономическими последствиями коронавируса. Об этом URA.RU заявила директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич. По ее словам, в восстановлении доходов должны помочь федеральные власти.
Банковский вклад — самый эффективный способ накопления. Альтернативой в случае долгосрочного характера вложений могут выступать валютные банковские вклады, считает финансист Дмитрий Ферапонтов.
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