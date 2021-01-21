В России подорожают услуги, которые не были популярны в пандемию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

После инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена курс доллара вырос по отношению к евро на 0,2%. При этом обе международные валюты снизились по отношению к рублю. Европейская валюта подешевела на 5,8 копейки — до 89,14 рубля. Доллар снизился на 36,9 копейки и стоит 73,3 рубля. Нефть Brent 21 января стоит 55,76 доллара за баррель (+0,07%), бочка нефти WTI — 53 доллара (-0,31%).

Ситуация в России

Отмена карантинных ограничений в России может привести к резкому росту цен на услуги в отраслях, которые пострадали от коронакризиса. Об этом предупредил Банк России.

Две трети регионов в России закончили 2020 год с дефицитом бюджета, выяснили аналитики агентства «Национальные кредитные рейтинги». Главными причинами этой тенденции стали пандемия коронавируса и снижение цен на нефть.

Росстат заявил о подорожании куриного мяса, замороженной рыбы, ржаного хлеба и чая. Также выросла стоимость овощей; сильнее всего прибавили в цене помидоры — на 3,5%.

Счетная палата и Минздрав РФ поспорили о доходах медицинских работников в России. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что по итогам года средняя зарплата врачей выросла 162,6%, среднего медперсонала — на 138,9%, младшего медперсонала — на 284,8%, Однако заместитель главы Счетной палаты Галина Изотова, напротив, утверждает, что средняя зарплата медработников сократилась примерно в трети учреждений.

Наиболее частые причины занижения пенсий — ошибка отдела кадров, проблемы со СНИЛС или с поданными сведениями о стаже работы и страховых взносах. «Если кадровики ошиблись и неправильно оформили стаж до 2002 года, это может уменьшить размер пенсионных выплат», — объяснила юрист Ольга Субботина.

Центробанк РФ хочет ввести прямые ограничения на получение высокорискованных кредитов заемщиками с высоким уровнем долговой нагрузки. Также ограничения могут коснуться и потребительских кредитов. Впервые с таким предложение регулятор выступил в 2019 году.

События в мире

Экс-президент США Дональд Трамп в заключительном обращении к нации в качестве главы государства подвел итоги своего правления. К основным успехам своей команды он причислил экономический рост в США, заключение мирных соглашений на Ближнем Востоке и подписание договора с Китаем.

МИД Китая ввел санкции в отношении 28 граждан США, включая госсекретаря в администрации Дональда Трампа Майкла Помпео, бывшего советника президента Джона Болтона, экс-глава минздрава США Алекс Азар и других. По мнению китайских властей, эти люди нарушили суверенитет Китая.

Европарламент хочет потребовать от Евросоюза остановить строительство газопровода «Северный поток-2» в связи с задержанием блогера Алексея Навального. Также евродепутаты намерены попросить о санкциях «против персон, ответственных за его задержание». Речь может идти о заморозке их активов и ограничении передвижения по ЕС.

Прогнозы и мнения экспертов

Российские регионы не смогут самостоятельно справиться с экономическими последствиями коронавируса. Об этом URA.RU заявила директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич. По ее словам, в восстановлении доходов должны помочь федеральные власти.

Банковский вклад — самый эффективный способ накопления. Альтернативой в случае долгосрочного характера вложений могут выступать валютные банковские вклады, считает финансист Дмитрий Ферапонтов.