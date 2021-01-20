20 января 2021

В Екатеринбурге машина врезалась в автобусную остановку с людьми. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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О пострадавших пока неизвестно Фото: URA.RU

В Екатеринбурге на улице Карла Либкнехта автомобиль Mercedes Benz CLA с челябинскими номерами врезался в автобусную остановку. Об этом сообщают читатели URA.RU, ставшие очевидцами происшествия.

«На Карла Либкнехта машина въехала в остановку. На месте дежурят бригада скорой помощи и ГИБДД», — передают читатели с места событий.

В ГИБДД корреспонденту URA.RU не смогли рассказать подробности ДТП. «Сотрудники ведомства выехали на место происшествия. На месте аварии работает экипаж», — сообщила руководитель отделения пропаганды ОГИБДД УМВД по ЕкатеринбургУ Любовь Файзулина. Она пообещала прокомментировать происшествие позднее.

Автомобиль перегородил тротуар, обходить место ДТП приходится по проезжей части
Фото: читатель URA.RU
Люди, стоявшие на остановке, напуганы
Фото: читатель URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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