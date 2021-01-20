20 января 2021
19 января 2021

В Кургане готовят рейды по кафе и ресторанам

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие ресторана Легендарный русский. Тюмень, ресторан, стол с едой
Налоговая служба намерена вывести предприятия общепита из теневого сектора Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Курганской области пройдут масштабные проверки заведений общественного питания. Их основная задача — вывести такие предприятия из теневого сектора, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления Федеральной налоговой службы.

«Сотрудники налоговой службы совместно с правительством Курганской области будут выявлять причины, способствующие нарушению законодательства о применении контрольно-кассовой техники предприятиями общепита», — говорится в сообщении ведомства. Отраслевой проект «Общественное питание» будет способствовать созданию благоприятной конкурентной среды для добросовестных участников рынка, считают в налоговом органе.

«Проект призван выработать механизмы и предложения, которые позволят вывести предприятия общественного питания из теневого сектора», — рассказала начальник контрольного отдела регионального УФНС Наталья Записочная. Ожидается, что это позволит увеличить налоговые поступления в бюджет.

В УФНС напомнили, что за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники размер штрафа для должностных лиц составляет до половины суммы расчета в обход кассы, но не менее 10 тысяч рублей. Юридическим лицам грозит штраф до полной суммы расчета и не менее 30 тысяч рублей. За повторное нарушение наказание ужесточается.

Ранее URA.RU сообщало о рейдах по заведениям общепита, которые проводят представители силовых структур. Их основная задача — выявить кафе и бары, которые нарушают запрет на работу после 23:00, введенный из-за пандемии коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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