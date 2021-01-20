Екатеринбургская епархия будет воспитывать курсантов МВД

Юринститут МВД и духовная семинария давно дружат Фото: с сайта ekaterinburg-eparhia.ru

Екатеринбургская епархия и Уральский юридический институт МВД вместе займутся воспитанием курсантов вуза — будущих полицейских. Соглашение об этом подписали начальник вуза генерал-майор полиции Роман Павленков и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). Об этом сообщается на сайте Екатеринбургской епархии.

Глава митрополии отметил, что взаимодействие между епархией и вузом сложилось уже давно, а курсантов юринститута МВД и воспитанников духовной семинарии связывают дружеские отношения. Руководитель полицейского вуза в свою очередь отметил, что семинаристы и курсанты-полицейские уже полтора года проводят совместные мероприятия, в том числе «балы, ледовое шоу и многое другое».

«Мы стараемся, чтобы эта дружба проходила в добре, чтобы воспитанники обменивались наиболее позитивным, созидательным опытом, чтобы дружба, которая зародилась на скамье семинарии и за партами института МВД России, продолжилась и в дальнейшем уже во время служения — служения офицера полиции и священника, — рассказал журналистам владыка Евгений. Духовником личного состава полицейского вуза в Екатеринбурге с 2003 года является иерей Алексий Янушкевич.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и начальник Уральского юридического института МВД России генерал-майором полиции Роман Павленков Фото: с сайта ekaterinburg-eparhia.ru

Фото: с сайта ekaterinburg-eparhia.ru

Фото: с сайта ekaterinburg-eparhia.ru

Фото: с сайта ekaterinburg-eparhia.ru

Фото: с сайта ekaterinburg-eparhia.ru