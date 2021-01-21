Врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов посетил презентацию книги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге представили книгу о 80-х годах города — в УФСБ назначен новый глава пресс-службы — ГИБДД будет эвакуировать неправильно припаркованные автомобили — приезд Юрия Дудя озадачил чиновников Нижнего Тагила. Самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 22 января — в обзоре URA.RU:

Врио мэра Екатеринбурга посетил презентацию книги

Врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов появился на презентации новой книги издательства «Коммерсант-Урал» — «Бури вестники», которая прошла на 50-м этаже башни «Исеть».

URA.RU удалось пообщаться с автором книги Сергеем Плахотиным.

В ФСБ появился новый глава пресс-службы

В региональном УФСБ назначен новый руководитель пресс-службы. Им стал Владимир Вахмянин. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве.

В Екатеринбурге будут эвакуировать автомобили

Администрация Екатеринбурга возобновила переговоры с ГИБДД по поводу своевременной эвакуации автомобилей, которые припаркованы в неположенных местах.

Игорь Стрелков признался в исповеди отцу Сергию

Экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков признался, что посещал опального бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) и исповедовался у него. Об этом сам Стрелков рассказал URA.RU.

Церковь и юридический вуз подписали соглашение

Начальник Уральского юридического института МВД генерал-майор полиции Роман Павленков и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) подписали соглашение о сотрудничестве.

Чемпион по боксу Егор Мехонцев пообещал нокаутировать кандидата в депутаты в ГД

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев записал видео, в котором пообещал отправить в нокаут депутата свердловского заксобрания Андрея Гориславцева, который собрался в Госдуму. По мнению Мехонцева, Гориславцев совершает недостойные поступки.

Приезд Юрия Дудя озадачил нижнетагильцев

Руководство Нижнего Тагила озадачил приезд популярного блогера Юрия Дудя. Чиновники попытались узнать, чем именно занимался журналист. По одной из версий, Дудь мог снимать фильм об экологии.