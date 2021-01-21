В Екатеринбурге представили книгу о 80-х годах города — в УФСБ назначен новый глава пресс-службы — ГИБДД будет эвакуировать неправильно припаркованные автомобили — приезд Юрия Дудя озадачил чиновников Нижнего Тагила. Самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 22 января — в обзоре URA.RU:
Врио мэра Екатеринбурга посетил презентацию книги
- Врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов появился на презентации новой книги издательства «Коммерсант-Урал» — «Бури вестники», которая прошла на 50-м этаже башни «Исеть».
- URA.RU удалось пообщаться с автором книги Сергеем Плахотиным.
В ФСБ появился новый глава пресс-службы
- В региональном УФСБ назначен новый руководитель пресс-службы. Им стал Владимир Вахмянин. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве.
В Екатеринбурге будут эвакуировать автомобили
- Администрация Екатеринбурга возобновила переговоры с ГИБДД по поводу своевременной эвакуации автомобилей, которые припаркованы в неположенных местах.
Игорь Стрелков признался в исповеди отцу Сергию
- Экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков признался, что посещал опального бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) и исповедовался у него. Об этом сам Стрелков рассказал URA.RU.
Церковь и юридический вуз подписали соглашение
- Начальник Уральского юридического института МВД генерал-майор полиции Роман Павленков и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) подписали соглашение о сотрудничестве.
Чемпион по боксу Егор Мехонцев пообещал нокаутировать кандидата в депутаты в ГД
- Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев записал видео, в котором пообещал отправить в нокаут депутата свердловского заксобрания Андрея Гориславцева, который собрался в Госдуму. По мнению Мехонцева, Гориславцев совершает недостойные поступки.
Приезд Юрия Дудя озадачил нижнетагильцев
- Руководство Нижнего Тагила озадачил приезд популярного блогера Юрия Дудя. Чиновники попытались узнать, чем именно занимался журналист. По одной из версий, Дудь мог снимать фильм об экологии.
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