21 января 2021

Самое актуальное в Свердловской области на 22 января. Приезд Дудя напугал чиновников, состоялась презентация книги о Ельцине

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Уход Александра Высокинского с поста мэра Екатеринбурга. Екатеринбург, орлов алексей
Врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов посетил презентацию книги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге представили книгу о 80-х годах города — в УФСБ назначен новый глава пресс-службы — ГИБДД будет эвакуировать неправильно припаркованные автомобили — приезд Юрия Дудя озадачил чиновников Нижнего Тагила. Самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 22 января — в обзоре URA.RU:

Врио мэра Екатеринбурга посетил презентацию книги

В ФСБ появился новый глава пресс-службы

В Екатеринбурге будут эвакуировать автомобили

  • Администрация Екатеринбурга возобновила переговоры с ГИБДД по поводу своевременной эвакуации автомобилей, которые припаркованы в неположенных местах.

Игорь Стрелков признался в исповеди отцу Сергию

  • Экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков признался, что посещал опального бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) и исповедовался у него. Об этом сам Стрелков рассказал URA.RU.

Церковь и юридический вуз подписали соглашение

  • Начальник Уральского юридического института МВД генерал-майор полиции Роман Павленков и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) подписали соглашение о сотрудничестве.

Чемпион по боксу Егор Мехонцев пообещал нокаутировать кандидата в депутаты в ГД

  • Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев записал видео, в котором пообещал отправить в нокаут депутата свердловского заксобрания Андрея Гориславцева, который собрался в Госдуму. По мнению Мехонцева, Гориславцев совершает недостойные поступки.

Приезд Юрия Дудя озадачил нижнетагильцев

  • Руководство Нижнего Тагила озадачил приезд популярного блогера Юрия Дудя. Чиновники попытались узнать, чем именно занимался журналист. По одной из версий, Дудь мог снимать фильм об экологии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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