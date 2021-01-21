Мэрия Нового Уренгоя впервые за девять лет проверит дороги

Прокуратура ЯНАО через суд добилась, чтобы администрация Нового Уренгоя проверила состояние принадлежащих городу автомобильных дорог. По информации надзорного органа, последний раз подобная проверка проводилась девять лет назад, хотя должна осуществляться ежегодно.
«Прокурор направил иск в суд с требованием о возложении обязанности на местную администрацию провести оценку технического состояния дорог города, — сообщили в окружном надзорное ведомстве. — Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме». Последняя проверка, по данным прокуратуры, проводилась в 2012 году.
В администрации Нового Уренгоя оперативно получить комментарий не удалось. Ответа из пресс-службы мэрии на момент публикации не поступило.
Ранее сообщалось о регулярных жалобах водителей на состояние дорог в газовой столице. Люди сетовали на глубокие ямы, разошедшиеся плиты и торчащую арматуру.
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