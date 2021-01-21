21 января 2021
20 января 2021

Мэрия Нового Уренгоя впервые за девять лет проверит дороги

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятьдесят пятый день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, ремонт моста, ямы на дороге, плохая дорога, яма на дороге, разбитая дорога, мост 40-летия комсомола
Техническое состояние дорог городские власти последний раз проверяли в 2012 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокуратура ЯНАО через суд добилась, чтобы администрация Нового Уренгоя проверила состояние принадлежащих городу автомобильных дорог. По информации надзорного органа, последний раз подобная проверка проводилась девять лет назад, хотя должна осуществляться ежегодно.

«Прокурор направил иск в суд с требованием о возложении обязанности на местную администрацию провести оценку технического состояния дорог города, — сообщили в окружном надзорное ведомстве. — Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме». Последняя проверка, по данным прокуратуры, проводилась в 2012 году.

В администрации Нового Уренгоя оперативно получить комментарий не удалось. Ответа из пресс-службы мэрии на момент публикации не поступило.

Ранее сообщалось о регулярных жалобах водителей на состояние дорог в газовой столице. Люди сетовали на глубокие ямы, разошедшиеся плиты и торчащую арматуру.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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