Венедиктов ответил на слухи о лишении «Эха Москвы» лицензии

Алексей Венедиктов подчеркнул, что «Эхо Москвы» не уведомляли о возможном внимании силовиков Фото: Анна Майорова © URA.RU

В «Эхо Москвы» не получали никаких предписаний от правоохранительных органов. Об этом заявил главред радиостанции Алексей Венедиктов, комментируя появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что «Эхо» хотят лишить лицензии.

Ранее ТАСС со ссылкой на собственные источники в правительстве написало, что правоохранители рассматривают возможность лишить радиостанцию лицензии за пропаганду насильственных действий. По информации агентства, ряд публикаций «Эха» может расцениваться как призыв к незаконным действиям.

«Мы не получали никаких предостережений, обвинений, предписаний ни от Генпрокуратуры, ни от Роскомнадзора, ни от Службы внешней разведки, ни от Минкульта, ни от чего», — заявил Венедиктов в разговоре с DailyStorm. По его словам, в настоящее время радиостанции ничего не вменяется.

Главред «Эха» также подчеркнул, что вся информация о возможном интересе к ним со стороны правоохранительных органов взята из воздуха. Так как «Эхо Москвы» не публиковала никаких призывов.