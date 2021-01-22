22 января 2021

Верховный суд РФ поддержал проект закона о призывах к митингам

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Несанкционированная акция против принятия поправок к Конституции РФ на Пушкинской площади в Москве. Москва, автозак, задержание активистов, полиция, росгвардия, несанкционированный митинг, космонавты, винтилово, дождь, петровка улица, хапун
Верховный суд РФ одобрил введение уголовного наказания за вовлечение детей в протесты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Верховный суд РФ и Следственный комитет России одобрили проект закона об ужесточении наказания за призывы несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах. Об этом говорится в сообщениях ведомств.

«Следственный комитет и Верховный суд концептуально поддержали законопроект, который предусматривает уголовное наказание за вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции протеста», — передает РИА «Новости». В ведомствах отметили, что привлечение детей к участию в незаконных акциях протеста является общественно опасным действием.

Законопроект, предложенный депутатом Госдумы РФ Евгением Марченко, предполагает заменить административную ответственность за вовлечение детей в несанкционированные митинги уголовным наказанием. Призывы детей к участию в массовых беспорядков также будут караться лишением свободы.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал подлостью вовлечение детей в протесты, передает «Национальная служба новостей». Он считает, что в этом случае организаторы митингов используют несовершеннолетних в корыстных целях.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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