Верховный суд РФ поддержал проект закона о призывах к митингам

Верховный суд РФ и Следственный комитет России одобрили проект закона об ужесточении наказания за призывы несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах. Об этом говорится в сообщениях ведомств.
«Следственный комитет и Верховный суд концептуально поддержали законопроект, который предусматривает уголовное наказание за вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции протеста», — передает РИА «Новости». В ведомствах отметили, что привлечение детей к участию в незаконных акциях протеста является общественно опасным действием.
Законопроект, предложенный депутатом Госдумы РФ Евгением Марченко, предполагает заменить административную ответственность за вовлечение детей в несанкционированные митинги уголовным наказанием. Призывы детей к участию в массовых беспорядков также будут караться лишением свободы.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал подлостью вовлечение детей в протесты, передает «Национальная служба новостей». Он считает, что в этом случае организаторы митингов используют несовершеннолетних в корыстных целях.
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