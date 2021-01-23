Российским водителям начнут выписывать штрафы за брошенные авто Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цены на нефть продолжают снижаться уже несколько дней на фоне увеличения запасов сырой нефти в США и ухудшения эпидемиологической обстановки в Соединенных Штатах и Китае, что ухудшает краткосрочные перспективы спроса на нефть. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE снизилась на 0,36% — до 55,21 доллара за баррель. Мартовские фьючерсы на американскую нефть WTI подешевели на 0,36% и торгуются по 52,08 доллара.

На фоне падения нефтяных котировок ослабла российская валюта. По данным Московской биржи, курс евро поднялся до 91,62 рубля (больше на 1,77 рубля). Курс доллара впервые с начала января достиг 75,03 рубля (больше на 1,45 рубля). По мнению аналитиков, если настроения на рынке не изменятся, курс доллара может вырасти до 77 рублей.

Ситуация в России

Для российских водителей введут новый штраф. Если автовладелец оставит машину разукомплектованной или брошенной, он может нарваться на предупреждение или штраф от 1 до 3 тысяч рублей, предупреждает юрист Егор Редин. Также с этого года предусмотрен ряд других штрафов, а том числе за мойку машины в запрещенных местах, остановку и езду по газонам, а также детским площадкам.

Правительство РФ одобрило выделение более 4,5 млрд рублей для сдерживания цен на муку и хлеб. Также кабмин расширил программу льготного кредитования оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Теперь дочерние предприятия ОПК смогут получать кредиты по сниженной ставке.

Сразу три столицы уральских регионов вошли в рейтинг городов с наибольшей динамикой роста цен на новостройки. В тройку городов с самыми быстрорастущими ценами на жилье вошел Челябинск. Там цена за квадратный метр выросла на 21% — с 45 870 до 55 420 рублей. Также в рейтинг попали Екатеринбург и Пермь, где квадратный метр в новостройке подорожал на 9% и 11,4% соответственно.

Ситуация в мире

Решение о строительстве газопровода «Северный поток — 2» принималось давно, и в случае закрытия проекта власти могли бы столкнуться с судебными разбирательствами из-за причиненного вреда. Об этом заявила министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Германии Свенья Шульце. Она также подчеркнула, что разрешения на реализацию проекта были выданы в соответствии с принципами правового государства.

Президент США Джо Байден заявил, что экономический кризис в стране, возникший в связи с пандемией коронавируса, углубляется. По его словам, еще 900 тысяч американцев подали заявки на пособия по безработице. Новый глава государства отметил, что в такой ситуации власти должны помогать гражданам.

Прогнозы экспертов

Любое колебание американской финансовой системы отразится на экономике России и других стран мира, предупреждает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев. Он подчеркнул, что все расчеты в мировой экономике производится в долларах, которые проходят через американские банки. По мнению эксперта, США не будут прибегать к жестким экономическим санкциям.

Однако в случае введения серьезных санкций или резкого падения цен на нефть курс российской валюты достигнет 100 рублей за доллар, уверен экономист, член генсовета «Деловой России» Антон Любич. Если же резких экономических шоков не произойдет, российская валюта может ослабнуть под влиянием других экономических факторов — до 80-82 рублей за доллар, полагает эксперт.

При этом Любич уверен, что российскому бюджету выгоден слабый рубль, потому что так проще платить пенсии и зарплаты. Экономист напомнил, что в последнее время Минфин занимался скупкой валют, поэтому рубль упал.