Джарахова не пустили в магазин Apple в Дубае. «Вы знаете, кто я такой?»

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Эльдар Джарахов не смог посетить Apple Store без предварительной регистрации Фото: instagram-аккаунт Эльдара Джарахова

Видеоблогера и певца Эльдара Джарахова не пустили в официальный магазин Apple в Дубае. Об этом он рассказал в сторис в Instagram.

«Я в жизни такого не встречал. Вы знаете, кто я такой? Я Эльдар Джарахов», — сказал Джарахов. Он объяснил, что хотел зайти в Apple Store, купить там себе «приколюх», но для того, чтобы туда попасть нужно зарегистрироваться на сайте. После этого магазин можно посетить на следующий день.

Джарахов уехал в отпуск в Дубай в компании рэпера Моргенштерна и тиктокера Дани Милохина. Он рассказал, что будет искать себе там невесту или даже гарем.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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