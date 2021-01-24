24 января 2021

Коронавирус: последние новости. Названы проблемы массовой вакцинации в РФ, инфекционисты допустили следующий карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, медик, грипп, прививка, здоровье, медицина, вакцина
В России резко ускорилось распространение коронавируса Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Сегодня, 25 января, — 415-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 331-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В мире зафиксировано 99,5 миллионов случаев заражения, жертвами пандемии стали более 2 млн человек. Больше всего инфицированных — в США, за ними этому показателю следуют Индия и Бразилия. Россия занимает четвертое место.

Вакцина и лекарство

Пациенты не могут самостоятельно решать, какую вакцину им поставить. Подходящий препарат должен назначить врач. Однако человек, не привившийся второй дозой «Спутник V», может сделать себе вакцину другого производителя. Но если не вколоть вторую часть двухкомпонентной вакцины, то есть риск заболеть коронавирусом из-за низкого уровня антител. При этом, если фрагменты вируса останутся в кишечном тракте, то антитела могут сохраняться дольше.

При вакцинации от COVID есть пятидневный период, когда потенциальная опасность не изучена. В этот промежуток реакция организма на вакцину неизвестна, прививка может усилить действие вируса, заявил вирусолог Сергей Нетесов.

Коронавирус в России и в мире

В России за минувшие сутки было зафиксировано 21 127 новых случаев заражения. Погиб 491 человек. Больше всего заболевших в Москве (3 069 заболевших за сутки).

В России перевод школьников на дистанционное обучение не привел к серьезным пробелам в знаниях. В то же время Министерство просвещения подготовило для регионов рекомендации по корректировке учебных планов, чтобы образовательные программы были освоены.

В Москве на несогласованный митинг в поддержку блогера Алексея Навального пришли зараженные коронавирусом россияне. Факты нарушения карантина и самоизоляции зафиксированы в отношении 19 человек.

Высокая смертность от нового штамма в Великобритании объясняется перегрузкой системы здравоохранения в стране. Он быстрее передается от человека к человеку, поэтому число людей, попавших в больницу, растет. Тем временем зарубежные авиакомпании не смогут совершать рейсы в Израиль и вылетать из страны с 26 по 31 января. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху назвал это «герметичным запечатыванием страны».

Во Франции ситуация с распространением новых штаммов коронавируса сравнима со второй пандемией, поэтому возможен третий карантин. «Южноафриканский» и «британский» штаммы уже проникли в страну и распространяются.

Что говорят врачи и ученые

Людям стоит опасаться появление нового COVID-19, нежели мутаций, из-за которых разработанные вакцины могут оказаться неэффективными. Как заявил иммунолог Виталий Зверев, в мире не выявлено мутаций, которые бы меняли антигенные детерминанты COVID-19.

Женщинам, планирующим в ближайшее время завести ребенка, нужно учитывать условия пандемии, рассказали в ВОЗ. Перед зачатием необходимо сделать анализ на антитела, посмотреть, насколько организм к этому готов.

У пациентов с COVID-19 из разных этнических групп различается течение болезни. К такому выводу пришли британские ученые. Согласно их исследованию, вероятность летального исхода у азиатов в 1,49, а у чернокожих в 1,3 раза выше, чем у пациентов со светлым цветом кожи.

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