В России резко ускорилось распространение коронавируса Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 25 января, — 415-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 331-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В мире зафиксировано 99,5 миллионов случаев заражения, жертвами пандемии стали более 2 млн человек. Больше всего инфицированных — в США, за ними этому показателю следуют Индия и Бразилия. Россия занимает четвертое место.

Вакцина и лекарство

Пациенты не могут самостоятельно решать, какую вакцину им поставить. Подходящий препарат должен назначить врач. Однако человек, не привившийся второй дозой «Спутник V» , может сделать себе вакцину другого производителя. Но если не вколоть вторую часть двухкомпонентной вакцины, то есть риск заболеть коронавирусом из-за низкого уровня антител. При этом, если фрагменты вируса останутся в кишечном тракте, то антитела могут сохраняться дольше.

При вакцинации от COVID есть пятидневный период, когда потенциальная опасность не изучена. В этот промежуток реакция организма на вакцину неизвестна, прививка может усилить действие вируса, заявил вирусолог Сергей Нетесов.

Коронавирус в России и в мире

В России за минувшие сутки было зафиксировано 21 127 новых случаев заражения. Погиб 491 человек. Больше всего заболевших в Москве (3 069 заболевших за сутки).

В России перевод школьников на дистанционное обучение не привел к серьезным пробелам в знаниях. В то же время Министерство просвещения подготовило для регионов рекомендации по корректировке учебных планов, чтобы образовательные программы были освоены.

В Москве на несогласованный митинг в поддержку блогера Алексея Навального пришли зараженные коронавирусом россияне. Факты нарушения карантина и самоизоляции зафиксированы в отношении 19 человек.

Высокая смертность от нового штамма в Великобритании объясняется перегрузкой системы здравоохранения в стране. Он быстрее передается от человека к человеку, поэтому число людей, попавших в больницу, растет. Тем временем зарубежные авиакомпании не смогут совершать рейсы в Израиль и вылетать из страны с 26 по 31 января. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху назвал это «герметичным запечатыванием страны».

Во Франции ситуация с распространением новых штаммов коронавируса сравнима со второй пандемией, поэтому возможен третий карантин. «Южноафриканский» и «британский» штаммы уже проникли в страну и распространяются.

Что говорят врачи и ученые

Людям стоит опасаться появление нового COVID-19, нежели мутаций, из-за которых разработанные вакцины могут оказаться неэффективными. Как заявил иммунолог Виталий Зверев, в мире не выявлено мутаций, которые бы меняли антигенные детерминанты COVID-19.

Женщинам, планирующим в ближайшее время завести ребенка, нужно учитывать условия пандемии, рассказали в ВОЗ. Перед зачатием необходимо сделать анализ на антитела, посмотреть, насколько организм к этому готов.

У пациентов с COVID-19 из разных этнических групп различается течение болезни. К такому выводу пришли британские ученые. Согласно их исследованию, вероятность летального исхода у азиатов в 1,49, а у чернокожих в 1,3 раза выше, чем у пациентов со светлым цветом кожи.