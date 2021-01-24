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Самое актуальное в Свердловской области на 25 января. Проповеди отца Сергия удалили из YouTube, на пост главы Екатеринбурга заявились еще два кандидата

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированный митинг в поддержку Алексея Навального. Екатеринбург
В митинге в поддержку Навального участвовали от трех до 10 тысяч человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге прошла несанкционированная акция — на пост главы Екатеринбурга претендуют еще два кандидата — видео проповедей отца Сергия удалены — топ-менеджер УГМК экстренно госпитализирован — умер директор «Дягилевки». Самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 25 января — в обзоре URA.RU:

В Екатеринбурге прошла акция в поддержку Навального

  • В Екатеринбурге 23 января состоялся несанкционированный митинг в поддержку блогера Алексея Навального. Участники прошли по набережной от концертного зала «Космос» к скверу у Драмтеатра, расположенного возле здания свердловского правительства.
  • В завершении акции полицейские начали вытеснять протестующих из сквера у Театра драмы, которые стали бросать в них снежками в ответ. Также в сторону сотрудников полиции полетели дымовые шашки и петарды. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

На пост мэра Екатеринбурга претендуют глава района и активистка

Видео опального отца Сергия удалили из YouTube

  • Видео с проповедями отлученного от церкви бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) удалены из YouTube-канала его помощника Всеволода Могучева, который находится под административным арестом, Сам опальный экс-схимонах находится в московском СИЗО.
  • В тоже время, Могучева, который находится под арестом до 26 января, вновь арестуют. Об этом URA.RU сообщил адвокат Михаил Толмачев.

Топ-менеджер УГМК впал в кому

  • Замгенерального директора УГМК по общим вопросам и доверенное лицо главы Екатеринбурга Владимир Белоглазов госпитализирован в состоянии комы в Свердловскую областную клиническую больницу.

Скончался директор лицея имени Дягилева

  • В Екатеринбурге скоропостижно скончался директор лицея имени С. П. Дягилева (гимназия № 8) Андрей Кадочников. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе городского департамента образования.

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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