Пушков назвал пережитки прошлого, от которых РФ надо избавиться

Алексей Пушков призвал перестать пытаться понравиться Западу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

России нужно перестать пытаться понравиться США и Европе. Это стремление — пережиток прошлого, написал сенатор Алексей Пушков в своем telegram-канале.

«У нас, в России слишком много внимания уделяют тому, что о нас пишут и говорят на Западе. Это пережиток конца 1980-1990-х, когда главной целью стало одно — понравиться США и Западу. Но этот пережиток пора оставить в прошлом», — заявил Пушков.

Политик уверен, Россия уже не понравится Западу. Кроме того, протесты и выборы в США отняли у страны и моральное, и политическое право судить РФ, поскольку сейчас там даже нет реальной демократии, считает Пушков. Поэтому россияне должны перестать мерить свою страну зарубежными стандартами. Нужно начать измерять свои действия по своим же критериям, заключил сенатор.

Ранее Пушков заявил, что в команде нового президента США Джо Байдена растет разочарование. Он уверен, импичмент Трампа вернется «бумерангом» местным демократам, уточняет агентство Nation news. Также сенатор объяснил, почему Трамп проиграл выборы, пишет телеканал 360.