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Самое актуальное в Челябинской области на 26 января. Министр культуры региона пойдет на перевал Дятлова, умер известный хирург

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Первое заседание Челябинской городской думы второго созыва, где выбрали председателя, его заместителей и руководителей комиссий. Челябинск, горнов иван
Вице-спикером гордумы Челябинска может стать Иван Горнов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Медики назначены на новые должности — названа кандидатура на пост вице-спикера челябинской гордумы — министр культуры пойдет на перевал Дятлова — скончался известный челябинский хирург. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 26 января — в обзоре URA.RU:

Назначен новый главврач горбольницы Златоуста

  • В Златоусте 25 января в должность вступила новый главврач городской больницы и руководитель горздрава Елена Калашникова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минздрава региона.
  • В то же время глава региона Алексей Текслер назначил и. о. заместителя министра здравоохранения области Татьяну Колчинскую.

Согласована кандидатура на пост вице-спикера гордумы Челябинска

  • Уральская кадровая комиссия ЕР 25 января согласовала Ивана Горнова на пост вице-спикера гордумы Челябинска. Эту информацию подтвердил URA.RU руководитель регионального исполкома партии Денис Моисеев.

Министр культуры посетит перевал Дятлова

  • Глава минкульта области Алексей Бетехтин готовится к походу на перевал Дятлова, который состоится с 18 февраля по 1 марта.

Скончался хирург больницы №8 Челябинска

  • В Челябинске скоропостижно скончался врач-хирург высшей категории, кандидат наук, заведующий операционным блоком хирургии городской клинической больницы №8 Дмитрий Борисов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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