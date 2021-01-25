Вице-спикером гордумы Челябинска может стать Иван Горнов
Медики назначены на новые должности — названа кандидатура на пост вице-спикера челябинской гордумы — министр культуры пойдет на перевал Дятлова — скончался известный челябинский хирург. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 26 января — в обзоре URA.RU:
Назначен новый главврач горбольницы Златоуста
- В Златоусте 25 января в должность вступила новый главврач городской больницы и руководитель горздрава Елена Калашникова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минздрава региона.
- В то же время глава региона Алексей Текслер назначил и. о. заместителя министра здравоохранения области Татьяну Колчинскую.
Согласована кандидатура на пост вице-спикера гордумы Челябинска
- Уральская кадровая комиссия ЕР 25 января согласовала Ивана Горнова на пост вице-спикера гордумы Челябинска. Эту информацию подтвердил URA.RU руководитель регионального исполкома партии Денис Моисеев.
Министр культуры посетит перевал Дятлова
- Глава минкульта области Алексей Бетехтин готовится к походу на перевал Дятлова, который состоится с 18 февраля по 1 марта.
Скончался хирург больницы №8 Челябинска
- В Челябинске скоропостижно скончался врач-хирург высшей категории, кандидат наук, заведующий операционным блоком хирургии городской клинической больницы №8 Дмитрий Борисов.
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