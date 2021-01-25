25 января 2021
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22 января 2021

Самое актуальное в ХМАО на 26 января. Прокуратура проверит жалобу экс-кандидата в мэры Сургута, в аэропорту прошли обыски

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с главой Сургутского района Андреем Трубецким. Сургут, трубецкой андрей
Глава Сургутского района Андрей Трубецкой может занять кресло вице-губернатора округа Фото: Алексей Андронов © URA.RU

На пост вице-губернатора прочат главу Сургутского района — антикоррупционеры провели обыски в аэропорту — избран председатель ТПП — экс-претендент на кресло главы Сургута подал жалобы в прокуратуру. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 26 января — в обзоре URA.RU:

Назван кандидат на пост вице-губернатора Югры

Силовики провели обыски в аэропорту Нижневартовска

  • Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции произвели обыски на предприятии «Нижневартовскавиа», которому принадлежит аэропорт. Эту информацию URA.RU подтвердил руководитель предприятия Олег Метелица.

Избран глава ТПП Нижневартовска

  • Генеральный директор АО «Горэлектросеть» Юрий Елин стал председателем нижневартовской Торгово-промышленной палаты. Члены ТПП выбрали его единогласно.

Бывший претендент на кресло главы Сургута пожаловался в прокуратуру

  • Экс-кандидат в мэры Сургута и депутат городской думы Евгений Барсов написал жалобы в генеральную и окружную прокуратуру и подготовил иск в суд. По его мнению, конкурсная комиссия незаконно лишила его права баллотироваться на пост мэра города.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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