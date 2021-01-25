Глава Сургутского района Андрей Трубецкой может занять кресло вице-губернатора округа
На пост вице-губернатора прочат главу Сургутского района — антикоррупционеры провели обыски в аэропорту — избран председатель ТПП — экс-претендент на кресло главы Сургута подал жалобы в прокуратуру. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 26 января — в обзоре URA.RU:
Назван кандидат на пост вице-губернатора Югры
- Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой может стать вице-губернатором округа. В его компетенции будет экономическое развитие региона. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном правительстве.
Силовики провели обыски в аэропорту Нижневартовска
- Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции произвели обыски на предприятии «Нижневартовскавиа», которому принадлежит аэропорт. Эту информацию URA.RU подтвердил руководитель предприятия Олег Метелица.
Избран глава ТПП Нижневартовска
- Генеральный директор АО «Горэлектросеть» Юрий Елин стал председателем нижневартовской Торгово-промышленной палаты. Члены ТПП выбрали его единогласно.
Бывший претендент на кресло главы Сургута пожаловался в прокуратуру
- Экс-кандидат в мэры Сургута и депутат городской думы Евгений Барсов написал жалобы в генеральную и окружную прокуратуру и подготовил иск в суд. По его мнению, конкурсная комиссия незаконно лишила его права баллотироваться на пост мэра города.
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