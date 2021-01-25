Сотрудники автоинспекции проведут рейды на дорогах округа
Определены пункты вакцинации от коронавируса — ГИБДД проведет рейды на дорогах региона — главу крупной компании обвинили в нарушении — власти Тазовского района попали под суд. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 26 января — в обзоре URA.RU:
Определены пункты вакцинации от коронавируса
- На Ямале составили список учреждений, где можно будет привиться от коронавируса. Это больницы, окружные и муниципальные службы.
ГИБДД округа проведет рейды на дорогах
- После совещания губернатора Дмитрия Артюхова с руководством УМВД округа сотрудники ГИБДД проведут профилактические рейды на дорогах Ямала.
Прокуратура возбудила дело в отношении руководителя крупной компании
- В Салехарде в отношении гендиректора АО «Управление по строительству газопроводов и газификации» Сергея Морозова возбудили административное дело из-за нарушения трудового законодательства.
Суд наказал власти Тазовского района
- Администрация поселка Тазовский в ЯНАО не смогла выполнить требования прокуратуры и не ликвидировала несанкционированные свалки на семи участках общей площадью 42 гектара. Суд полностью удовлетворил все требования прокурора.
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