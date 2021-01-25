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22 января 2021

Самое актуальное в ЯНАО на 26 января. Водителей будут проверять силовики, подготовлен список пунктов вакцинации

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники автоинспекции проведут рейды на дорогах округа Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Определены пункты вакцинации от коронавируса — ГИБДД проведет рейды на дорогах региона — главу крупной компании обвинили в нарушении — власти Тазовского района попали под суд. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 26 января — в обзоре URA.RU:

Определены пункты вакцинации от коронавируса

  • На Ямале составили список учреждений, где можно будет привиться от коронавируса. Это больницы, окружные и муниципальные службы.

ГИБДД округа проведет рейды на дорогах

  • После совещания губернатора Дмитрия Артюхова с руководством УМВД округа сотрудники ГИБДД проведут профилактические рейды на дорогах Ямала.

Прокуратура возбудила дело в отношении руководителя крупной компании

Суд наказал власти Тазовского района

  • Администрация поселка Тазовский в ЯНАО не смогла выполнить требования прокуратуры и не ликвидировала несанкционированные свалки на семи участках общей площадью 42 гектара. Суд полностью удовлетворил все требования прокурора.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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