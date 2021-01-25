Челябинская чиновница спрятала два джипа от государства

Бывшая чиновница спрятала два джипа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Озерский городской суд взыскал с рядовой сотрудницы полиции Дианы Кашеваровой (Шевченко) 3,5 миллиона рублей за то, что она спрятала от судебных приставов два джипа марки TOYOTA, чтобы не обращать их в пользу государства. Ранее суд приговорил ее к конфискации имущества на сумму 14 миллионов рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Решением Озерского городского суда удовлетворен иск прокуратуры ЗАТО (закрытого административно-территориального образования) Озерска к гражданке, ранее замещавшей должность федерального государственного служащего, об обращении в доход РФ двух автомобилей марки TOYOTA. Автомобили предоставлены не были, поэтому с нее будет взыскано более 3,5 миллионов рублей», — отметили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Как добавили в пресс-службе прокуратуры, судебные приставы с 2017 года пытались разыскать автомобили, но безуспешно. «Они систематически фигурировали в сводках по штрафам на автоматических камерах фиксации, однако обнаружить их местонахождение не удалось», — уточнили URA.RU в прокуратуре региона.

В 2015 году при проверке декларации о доходах госслужащих выяснилось, что при доходе в размере 1.5 миллиона рублей на Кашеваровой, которая в тот момент работала в полиции, записано имущества на общую сумму более 14 млн рублей. В документах значились четырехкомнатный пентхаус площадью более 200 квадратных метров стоимостью свыше 10 млн рублей и две иномарки TOYOTA LAND CRUISER 200 и TOYOTA RAV 4.

Кашеварова заявила, что это имущество на нее записал гражданский супруг, с которым у них есть совместный ребенок. Он не хотел, чтобы недвижимость и иномарки достались его настоящей жене.