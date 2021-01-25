25 января 2021
24 января 2021
23 января 2021

В ЯНАО подъезд жилого дома покрылся льдом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Дмитрия Артюхова с журналистами. Салехард, город салехард
В Салехарде подъезд дома покрылся льдом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Салехарде жители вновь жалуются, что стены домов покрываются льдом изнутри — теперь эта участь постигла жильцов деревянной двухэтажки по улице Маяковская, 58. Там общий подъезд покрылся слоем наледи, анонимно рассказал житель города.

Видеозапись салехардец разместил в социальной сети «ВКонтакте» в городской группе «Подслушано в Салехарде». «Хотите в Нарнию? Тогда вам к нам! Маяковского 58, 1 подъезд», — подписал он видео.

На проблему отреагировали оперативно — лично глава Салехарда Алексей Титовский выехал на место с проверкой. «Поручил управляющей и ресурсоснабжающей организации провести обследование. В подъезде проходит труба отопления, ее необходимо проверить на предмет протечки и оперативно устранить», — рассказал он у себя в Instagram. Титовский заметил, что между тамбуром и лестничным пролетом нет двери — ее тоже установит управляющая компания.

Ранее URA.RU сообщало о том, что стены общежития в Салехарде также покрылись льдом. По словам жителей, они не раз обращались в управляющую компанию, но она бездействует.

Подъезд в доме по улице Маяковского, 58
Фото: инстаграм Алексея Титовского

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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