В Салехарде подъезд дома покрылся льдом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Салехарде жители вновь жалуются, что стены домов покрываются льдом изнутри — теперь эта участь постигла жильцов деревянной двухэтажки по улице Маяковская, 58. Там общий подъезд покрылся слоем наледи, анонимно рассказал житель города.

Видеозапись салехардец разместил в социальной сети «ВКонтакте» в городской группе «Подслушано в Салехарде». «Хотите в Нарнию? Тогда вам к нам! Маяковского 58, 1 подъезд», — подписал он видео.

На проблему отреагировали оперативно — лично глава Салехарда Алексей Титовский выехал на место с проверкой. «Поручил управляющей и ресурсоснабжающей организации провести обследование. В подъезде проходит труба отопления, ее необходимо проверить на предмет протечки и оперативно устранить», — рассказал он у себя в Instagram. Титовский заметил, что между тамбуром и лестничным пролетом нет двери — ее тоже установит управляющая компания.

Ранее URA.RU сообщало о том, что стены общежития в Салехарде также покрылись льдом. По словам жителей, они не раз обращались в управляющую компанию, но она бездействует.

Подъезд в доме по улице Маяковского, 58 Фото: инстаграм Алексея Титовского