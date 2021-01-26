В Кургане рабочие, обслуживающие чиновников, жалуются на зарплаты

Сотрудники структуры правительства заявили о сокращении зарплаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Работники госучреждения Управление по обеспечению правительства Курганской области получили аванс меньше, чем обычно. Руководство объяснило это новой системой оплаты труда. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры, знакомые с ситуацией.

«Почему-то аванс пришел в меньшем размере, чем обычно. Объяснили это новой системой оплаты труда. Ранее работники подписали измененные трудовые договоры, которые вступают в действие с 1 марта», — уточнили источники.

По их словам, новое соглашение о работе непонятно. Там не оговорены конкретные суммы, то есть нет понимания, сколько работник получит на руки. Но, например, вводится понятие «критерий эффективности».

«Субъективный критерий, который дает начальникам неограниченную власть в установлении высокой зарплаты своим и низкой всем остальным. Работник имеет право знать полную достоверную информацию об условиях оплаты труда. А по итогам работы за месяц вдруг его труд начальство признает неэффективным? А он узнает об этом только из расчетки», — пояснил источник.

В пресс-службы правительства направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее агентство писало, что в управлении по обеспечению деятельности правительства Курганской области начались сокращения. Его сотрудникам предлагают перейти на другие должности с меньшим окладом или грозят расторгнуть трудовой договор. Реорганизованное управление по обеспечению деятельности правительства Зауралья возглавил Антон Науменко (перешел из дирекции спортобъектов). После реорганизации сотрудники опасались сокращений.