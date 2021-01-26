26 января 2021
25 января 2021

Самое актуальное в Курганской области на 27 января. Министр промышленности РФ приедет в Курган, безработных стало в семь раз больше

© Служба новостей «URA.RU»
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ИННОПРОМ-2017. разные дни. Екатеринбург, мантуров денис, портрет
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров посетит Курган Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курган посетит министр промышленности — в регионе зафиксирован резкий скачок безработицы — школьных психологов могут сократить — детский лагерь сдают в аренду. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 27 января — в обзоре URA.RU:

В Курган прибудет федеральный министр

Число безработных в Кургане за год выросло в семь раз

  • На начало 2021 года в Кургане насчитали почти 11 тысяч безработных. Это в семь раз больше, чем было зафиксировано к этой дате в прошлом году. Такие данные опубликованы на сайте муниципалитета городским департаментом экономического развития.

В школах могут сократить штаты после оптимизации

  • В результате оптимизации школ и детсадов области, некоторых сотрудников предупредили о возможном сокращении. В частности, работу могут потерять психологи. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры знакомые с ситуацией. Однако, в пресс-службе областного правительства заявляют, что ставки психологов не будут сокращать.

Детский лагерь сдают в аренду

  • Власти Звериноголовского района отдают в аренду детский оздоровительный лагерь «Чайка» со стартовой ценой в 18 тысяч рублей за месяц. Информация о торгах опубликована на сайте регионального департамента имущественных и земельных отношений. Аукцион назначен на 28 января.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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