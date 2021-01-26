Для ТюмГУ построят новый корпус Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

На месте главного корпуса ТюмГУ возведут новое здание — тюменцы обратились к Путину из-за тротуара — прокуроров проверят на эффективность — экс-силовика осудили за убийство. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 27 января — в обзоре URA.RU:

В Тюмени постоят новый главный корпус ТюмГУ

Принято решение о сносе главного корпуса Тюменского государственного университета. По словам руководителя главного управления строительства области Сергея Шустова, на его месте построят новое здание.

Жители Ялуторовска пожаловались Путину

Жители Ялуторовска обратились в приемную главы России с просьбой починить тротуар на одной из улиц города. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе полномочного представителя президента в УрФО. Вопросом граждан занялся заместитель полпреда президента Владимира Якушева Александр Калиберда.

В региональной прокуратуре готовится кадровая реформа

В области будут оценивать работу прокуроров всех муниципальных образований. По итогам проверки наименее эффективные прокуроры могут быть понижены в должностях. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовому ведомству.

Бывший силовик получил срок за убийство

В Тобольске экс-сотрудник ГИБДД Павел Осинцев получил 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима за убийство бывшей жены. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городского суда.