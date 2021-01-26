26 января 2021
25 января 2021
24 января 2021

Самое актуальное в Тюменской области на 27 января. Прокуроров ждет проверка, корпус тюменского вуза будут сносить

© Служба новостей «URA.RU»
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ТюмГУ. Клипарт. Тюмень, тюмгу, тюменский государственный университет
Для ТюмГУ построят новый корпус Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

На месте главного корпуса ТюмГУ возведут новое здание — тюменцы обратились к Путину из-за тротуара — прокуроров проверят на эффективность — экс-силовика осудили за убийство. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 27 января — в обзоре URA.RU:

В Тюмени постоят новый главный корпус ТюмГУ

  • Принято решение о сносе главного корпуса Тюменского государственного университета. По словам руководителя главного управления строительства области Сергея Шустова, на его месте построят новое здание.

Жители Ялуторовска пожаловались Путину

  • Жители Ялуторовска обратились в приемную главы России с просьбой починить тротуар на одной из улиц города. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе полномочного представителя президента в УрФО. Вопросом граждан занялся заместитель полпреда президента Владимира Якушева Александр Калиберда.

В региональной прокуратуре готовится кадровая реформа

  • В области будут оценивать работу прокуроров всех муниципальных образований. По итогам проверки наименее эффективные прокуроры могут быть понижены в должностях. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовому ведомству.

Бывший силовик получил срок за убийство

  • В Тобольске экс-сотрудник ГИБДД Павел Осинцев получил 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима за убийство бывшей жены. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городского суда.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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