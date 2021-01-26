26 января 2021
25 января 2021

Самое актуальное в ХМАО на 27 января. Высокопоставленный чиновник ушел в отставку, режим ограничений для пожилых продлен

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с вице-губернатором ХМАО Николаем Милькис. Сургут, милькис николай
Заместитель губернатора Югры Николай Милькис покидает свой пост Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Замгубернатора ушел в отставку — режим ограничений продлили для пожилых, но разрешили работу спортивных организаций — Комарова встретится с чиновниками Сургута — на главу Белого Яра возбудили еще одно уголовное дело. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 27 января — в обзоре URA.RU:

Замгубернатора Югры покинул свой пост

  • Заместитель губернатора округа по экономическому развитию Николай Милькис уволился. Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

В Югре ослабили режим ограничений, но продлили карантин для пожилых

  • Культурные и спортивные организации Югры смогут возобновить работу. Об этом губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила на заседании оперштаба.
  • В то же время власти ХМАО продлили до 28 февраля действие ограничений и режим обязательной самоизоляции для граждан из группы риска.

Глава ХМАО работает в Сургуте

  • Губернатор ХМАО Наталья Комарова 26 января вылетела в Сургут, чтобы провести ряд встреч, в том числе с мэром Нефтеюганска Сергеем Дегтяревым. Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

На главу Белого Яра возбудили третье уголовное дело

  • На главу поселка Белый Яр Елену Никифорову заведено третье уголовное дело за отказ в расселении из ветхой многоэтажки жителей, среди которых есть инвалид второй группы. Ранее на Никифорову были возбуждены дела по различным должностным нарушениям.

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