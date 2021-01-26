Заместитель губернатора Югры Николай Милькис покидает свой пост Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Замгубернатора ушел в отставку — режим ограничений продлили для пожилых, но разрешили работу спортивных организаций — Комарова встретится с чиновниками Сургута — на главу Белого Яра возбудили еще одно уголовное дело. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 27 января — в обзоре URA.RU:

Замгубернатора Югры покинул свой пост

Заместитель губернатора округа по экономическому развитию Николай Милькис уволился. Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

В Югре ослабили режим ограничений, но продлили карантин для пожилых

Культурные и спортивные организации Югры смогут возобновить работу. Об этом губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила на заседании оперштаба.

В то же время власти ХМАО продлили до 28 февраля действие ограничений и режим обязательной самоизоляции для граждан из группы риска.

Глава ХМАО работает в Сургуте

Губернатор ХМАО Наталья Комарова 26 января вылетела в Сургут, чтобы провести ряд встреч, в том числе с мэром Нефтеюганска Сергеем Дегтяревым. Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

На главу Белого Яра возбудили третье уголовное дело

На главу поселка Белый Яр Елену Никифорову заведено третье уголовное дело за отказ в расселении из ветхой многоэтажки жителей, среди которых есть инвалид второй группы. Ранее на Никифорову были возбуждены дела по различным должностным нарушениям.