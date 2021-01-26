Губернатор Дмитрий Махонин встретился в Москве с министром строительства России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор встретился с федеральным министром в Москве — названа дата выборов нового мэра Перми — правительство края покинут два замминистра — из администрации Перми уволена вице-мэр — руководителя краевого отделения СР могут лишить поста. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 27 января — в обзоре URA.RU:

Глава края встретился с министром строительства РФ

Губернатор Дмитрий Махонин в Москве провел встречу с министром строительства России Иреком Файзуллиным. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе главы региона.

Начался конкурс на пост главы Перми

В Перми объявили конкурс по отбору кандидатов на должность главы города. На заседании 26 января депутаты гордумы решили, что нового градоначальника будет выбирать конкурсная комиссия из 12 человек. Нового мэра изберут 18 марта.

На этом же заседании парламентарии решили наградить бывшего мэра Перми Дмитрия Самойлова почетным знаком «За заслуги перед городом».

Замглавы Перми и два замминистра уходят со своих постов

Заместитель главы Перми Людмила Гаджиева с 27 января покидает администрацию города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. По информации источников, увольнение связано с тем, что губернатор недоволен ее работой.

По словам инсайдера, Гаджиеву после увольнения не рекомендовано трудоустраивать на муниципальную или государственную службу в регионе.

В то же время краевое правительство покидают сразу два заместителя министров — по управлению имуществом и градостроительной деятельности, а также территориального развития края.

Главу пермских эсеров могут сместить с должности

Руководителя пермского отделения «Справедливой России» Веронику Куликову хотят лишить поста после объединения с партиями «Патриоты России» и «За правду». Об этом рассказали URA.RU источники, знакомые с ситуацией.