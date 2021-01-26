26 января 2021
25 января 2021

Самое актуальное в Пермском крае на 27 января. Губернатор пообщался с министром строительства России, объявлен конкурс на пост мэра Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Екатеринбург, махонин дмитрий
Губернатор Дмитрий Махонин встретился в Москве с министром строительства России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор встретился с федеральным министром в Москве — названа дата выборов нового мэра Перми — правительство края покинут два замминистра — из администрации Перми уволена вице-мэр — руководителя краевого отделения СР могут лишить поста. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 27 января — в обзоре URA.RU:

Глава края встретился с министром строительства РФ 

  • Губернатор Дмитрий Махонин в Москве провел встречу с министром строительства России Иреком Файзуллиным. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе главы региона.

Начался конкурс на пост главы Перми

  • В Перми объявили конкурс по отбору кандидатов на должность главы города. На заседании 26 января депутаты гордумы решили, что нового градоначальника будет выбирать конкурсная комиссия из 12 человек. Нового мэра изберут 18 марта.
  • На этом же заседании парламентарии решили наградить бывшего мэра Перми Дмитрия Самойлова почетным знаком «За заслуги перед городом».

Замглавы Перми и два замминистра уходят со своих постов

Главу пермских эсеров могут сместить с должности

  • Руководителя пермского отделения «Справедливой России» Веронику Куликову хотят лишить поста после объединения с партиями «Патриоты России» и «За правду». Об этом рассказали URA.RU источники, знакомые с ситуацией.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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