Индекс промышленного производства в Курганской области оказался ниже, чем в среднем по РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Индекс промышленного производства (ИПП) в Курганской области по итогам 2020 года составил 95,2% к уровню 2019 года. Такие данные содержатся в докладе Свердловскстата. В среднем по стране также наблюдался спад промышленного производства, но не такой значительный.

«Индекс промышленного производства [в Курганской области] в январе—декабре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составил 95,2%», — сообщается в отчете. В частности, в регионе стали производить меньше щебня, глины, верхней одежды, бетона, доильных установок, пожарных машин, прицепов. Производство мебели в регионе упало на 11,8%, электрооборудования — на 17%, резиновых и пластмассовых изделий — на 26,2%. Металлургическое производство обвалилось почти на треть.

«Снизился выпуск изделий колбасных копченых, йогурта, кефира, сметаны, сыворотки молочной, плодоовощных консервов, муки ржаной», — сообщают в Свердловскстате. При этом в целом производство пищевых продуктов в регионе выросло на 3,9%. В частности, стали производить больше свинины, сливочного масла, сливок, творога, крупы, рыбных консервов, кондитерских изделий, комбикормов для животных.

Из непищевых продуктов возросло производство спецодежды, лесоматериалов, головных уборов, лекарств, бурильных машин. По данным Росстата, ИПП в целом по РФ в 2020 году составил 97,1% (по сравнению с 2019 годом).