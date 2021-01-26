В Новом Уренгое проблемы с поставкой бензина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителям Нового Уренгоя на заправке «Уренгойтехинком» отказывают продавать бензин АИ-95 без специальной топливной карты. Об этом местные рассказывают в социальной сети «ВКонтакте». В компании «Уренгойтехинком» подтвердили, что на заправке действительно закончился бензин этой марки.

В компании «Уренгойтехинком» URA.RU рассказали, что на заправке закончился бензин АИ-95. Сейчас остатки отдают тем, кто уже условно его купил, приобретя топливные карты. «Сургутский завод не отгружает ритмично. У нас просто нет в наличии этого продукта. У нас большие объемы заказаны и оплачены, как только придет поставка, мы начнем продавать. Сейчас дефицит бензина по всей восточной России», — пояснили в топливной компании.

Ранее в группе «ЧП ДТП Новый Уренгой» пользователь Родион Фаузетдинов пожаловался, что накануне на Техинкоме ему отказали в продаже 95го бензина, обосновав тем, что его заправляют только по топливным картам. «На каком основании — ответа внятного не услышал. Законно ли это», — поинтересовался он.

Под постом другой местный житель поясняет, что это не редкость для этой заправки. «Бывает такое, когда топливо заканчивается, частным лицам отказывают, так как у них обязательства перед организациями, заключившими договор. А насчет законности, это частная заправка, не думаю, что получится чего-то добиться», — пишет Рушан Ахметгареев. Кто-то из новоуренгойцев и вовсе считает, что это одна из предпосылок скорого повышения цен на топливо.

На моменты выхода публикации корреспонденту агентства не удалось дозвонится в управление федеральной антимонопольной службы ЯНАО. Ранее URA.RU рассказывало об очередях на заправках Салехарда.