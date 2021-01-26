Мэр Каменска-Уральского ушел в отставку перед важным назначением

Гордума Каменска-Уральского проголосовала за отставку Алексея Шмыкова Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутаты Каменска-Уральского на заседании 27 января приняли отставку мэра Алексея Шмыкова. Об этом URA.RU сообщили в аппарате гордумы.

«Глава города Алексей Шмыков сложил полномочия в связи с переходом на работу в областное правительство», — рассказали в муниципальной думе. Врио мэра назначен его первый заместитель Алексей Герасимов. Инсайдеры агентства в резиденции свердловского губернатора утверждают, что именно он станет следующим градоначальником. Ранее URA.RU писало, что Герасимов подал документы на участие в конкурсе по избранию мэра.

Накануне глава региона Евгений Куйвашев предложил Алексею Шмыкову занять пост своего заместителя, о чем сообщил на своей странице в Instagram. Однако указ о назначении экс-мэра на пост пока не подписан. Предполагается, что в новом качестве Алексей Шмыков будет курировать работу сразу трех министерств в правительстве Свердловской области на должности заместителя губернатора. В его ведении будут агропромышленный комплекс, промышленность и министерство природных ресурсов.

При этом полномочия Шмыкова не будут пересекаться с зоной ответственности первого замгубернатора Александра Высокинского, который займется реализацией нацпроектов, а также подготовкой региона к крупным имиджевым мероприятиям: Универсиаде-2023, 300-летию Екатеринбурга и Нижнего Тагила, саммиту «Спорт-Аккорд» и международной выставке «ИННОПРОМ».