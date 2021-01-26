Цены в Кургане растут быстрее, чем в соседних регионах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уровень инфляции в Курганской области в декабре вырос до 5,9% в годовом выражении. Это выше, чем в соседних регионах и в целом по стране, сообщили URA.RU в региональном отделении Уральского главного управления Центрального банка РФ.

«В декабре годовая инфляция в Курганской области ускорилась на 0,7 процентного пункта, до 5,9%, и оставалась выше, чем в Уральском федеральном округе и России в целом (4,2% и 4,9% соответственно)», — говорится в сообщении. В Челябинской области инфляция составила 4,6%, в Свердловской — 4,2%, в Тюменской области — 3,6%. Основное влияние на динамику цен оказали ослабление рубля, рост мировых цен на продовольствие.

Стоимость продовольственных товаров в Курганской области выросла за год на 8,2%. Заметно подорожали помидоры, огурцы и яблоки. «Удорожание связано с ростом затрат на обогрев и освещение тепличных комплексов из-за низких температурных значений в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года», — отмечают в ведомстве. Также на цены оказали влияние ограничения на ввоз томатов и яблок из некоторых стран и ухудшение качества урожая яблок из-за весенних заморозков.

Цены на свинину, куриное мясо и яйцо выросли из-за подорожавших кормов и лекарств для животных. Также увеличилась стоимость подсолнечного масла и сахара. «В ближайшие месяцы стабилизации динамики цен будут способствовать меры, принятые правительством России, в том числе в области таможенно-тарифной политики», — считают в региональном отделении ЦБ.

Тарифы и услуги в Курганской области стали дороже на 2,5%, непродовольственные товары — на 5,7%. «Программы льготного ипотечного кредитования, а также предоставление региональных субсидий на строительство индивидуальных жилых домов, привели к увеличению годового темпа роста цен на строительные материалы», — считают в ведомстве.

В Курганской области инфляция выше, чем в соседних регионах Фото: пресс-служба курганского отделения ЦБ РФ