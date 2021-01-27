Минтранс РФ просят отменить плату за детские кресла в такси

На имя главы Минтранса России Виталия Савельева 26 января было направлено письмо с предложением отменить наценку за детские кресла в такси. Автором инициативы стала директор подведомственного Минпросвещению РФ «Института изучения детства, семьи и воспитания РАО» Наталья Агре.
«Если взрослый пассажир априори защищен ремнем безопасности, то за детскую безопасность приходится доплачивать, хотя наличие автокресла при перевозке ребенка должно быть обеспечено по закону», — приводит газета «Ведомости» выдержку из письма. Также там отмечается, что поездка на такси с детским креслом в среднем на 15-30% дороже стандартной. Копия обращения также направлена вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину, который курирует нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ему документ еще не пришел, а в Минтрансе обещали рассмотреть предложение.
В «Яндекс.Такси» письмо не получали, поэтому отказались комментировать инициативу. Там отметили, что в стоимость «детского» тарифа заложено не только кресло, но и обучение водителей — например, по установке кресла и работе с детьми. В «Ситимобиле», в свою очередь, подчеркнули, что если сделать опцию бесплатной, эту статью расходов включат в стоимость поездок, что может привести к росту тарифов.
В агрегаторе «Везет» журналистам сказали, что размер доплаты за пользование детским креслом устанавливает перевозчик, поэтому наценка зависит от города. В «Максиме» сказали, что перевозка ребенка в кресле у них не влияет на стоимость поездки.
Подписывайтесь на URA.RU в