Ямальские спортсмены смогут выезжать за пределы региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Режим ограничений ослаблен — в Новом Уренгое появится новая структура — два района объединили в один муниципалитет — салехардские семьи не получили пособия в срок. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 28 января — в обзоре URA.RU:

Для зрителей ослабили карантинные меры

На спортивных и культурных мероприятиях теперь смогут присутствовать до 75% зрителей от наполняемости объектов. Такое решение принял губернатор Дмитрий Артюхов.

В Новом Уренгое создают новый департамент

В администрации Нового Уренгоя появится Департамент социальной политики. Об этом URA.RU рассказал близкий к мэрии источник. По его словам, новое подразделение будет укомплектовано за счет оптимизации других отделов мэрии.

Два ямальских района объединили

Районы Коротчаево и Лимбяяха стали одним муниципалитетом под руководством Юлии Гарибовой, которая будет работать в Корочаево. Об этом сообщили URA.RU в мэрии Нового Уренгоя.

В Салехарде задержали выплаты пособий на детей

Семьям Салехарда не были перечислены в срок ежемесячные федеральные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Они должны были быть начислены 21 января.