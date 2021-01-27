Ямальские спортсмены смогут выезжать за пределы региона
Режим ограничений ослаблен — в Новом Уренгое появится новая структура — два района объединили в один муниципалитет — салехардские семьи не получили пособия в срок. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 28 января — в обзоре URA.RU:
Для зрителей ослабили карантинные меры
- На спортивных и культурных мероприятиях теперь смогут присутствовать до 75% зрителей от наполняемости объектов. Такое решение принял губернатор Дмитрий Артюхов.
В Новом Уренгое создают новый департамент
- В администрации Нового Уренгоя появится Департамент социальной политики. Об этом URA.RU рассказал близкий к мэрии источник. По его словам, новое подразделение будет укомплектовано за счет оптимизации других отделов мэрии.
Два ямальских района объединили
- Районы Коротчаево и Лимбяяха стали одним муниципалитетом под руководством Юлии Гарибовой, которая будет работать в Корочаево. Об этом сообщили URA.RU в мэрии Нового Уренгоя.
В Салехарде задержали выплаты пособий на детей
- Семьям Салехарда не были перечислены в срок ежемесячные федеральные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Они должны были быть начислены 21 января.
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