27 января 2021
26 января 2021

Самое актуальное в ЯНАО на 28 января. Массовые мероприятия смогут посетить больше зрителей, объединены два муниципалитета

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Этап Кубка Европы по сноуборду в дисциплине «борд-кросс». Миасс. Челябинская область, спорт, сноуборд
Ямальские спортсмены смогут выезжать за пределы региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Режим ограничений ослаблен — в Новом Уренгое появится новая структура — два района объединили в один муниципалитет — салехардские семьи не получили пособия в срок. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 28 января — в обзоре URA.RU:

Для зрителей ослабили карантинные меры

  • На спортивных и культурных мероприятиях теперь смогут присутствовать до 75% зрителей от наполняемости объектов. Такое решение принял губернатор Дмитрий Артюхов.

В Новом Уренгое создают новый департамент

  • В администрации Нового Уренгоя появится Департамент социальной политики. Об этом URA.RU рассказал близкий к мэрии источник. По его словам, новое подразделение будет укомплектовано за счет оптимизации других отделов мэрии.

Два ямальских района объединили

  • Районы Коротчаево и Лимбяяха стали одним муниципалитетом под руководством Юлии Гарибовой, которая будет работать в Корочаево. Об этом сообщили URA.RU в мэрии Нового Уренгоя.

В Салехарде задержали выплаты пособий на детей

  • Семьям Салехарда не были перечислены в срок ежемесячные федеральные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Они должны были быть начислены 21 января.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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