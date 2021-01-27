27 января 2021
26 января 2021

Самое актуальное в Пермском крае на 28 января. Глава фракции ЛДПР будет участвовать в выборах, министр уходит в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края, постников олег
Глава фракции ЛДПР в заксобрании края Олег Постников будет вновь баллотироваться Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывший претендент на губернаторский пост будет баллотироваться в краевое заксобрание — министр развития Коми-Пермяцкого округа уходит с должности — названа дата выборов в Кунгурском округе — глава Соликамска получит медаль от РПЦ. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 28 января — в обзоре URA.RU:

Лидер либерал-демократов вновь собирается участвовать в выборах

Врио главы Коми-Пермяцкого округа ушла в отставку

  • Временно исполнявшая обязанности главы Коми-Пермяцкого округа — министра края по делам округа Ольга Ельцова покинула должность в связи с переходом на работу в администрацию Кудымкара. Об этом URA.RU сообщили в министерстве.

Назначена дата выборов в новом муниципалитете

  • Члены избирательной комиссии назначили выборы в думу Кунгурского муниципального округа на 11 апреля. Об URA.RU сообщил источник в местной администрации.

Мэра Соликамска наградят

  • Главу Соликамского городского округа Алексея Федотова, который уходит с должности, решили наградить медалью от епископа Русской православной церкви Кирилла.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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