27 января 2021

В этом году на дорогах России могут появиться беспилотные авто

© Служба новостей «URA.RU»
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Тест-драйв Mersedes Benz. Екатеринбург, мерседес бенц, салон автомобиля, mercedes-benz
Беспилотные машины могут начать тестировать в России уже в мае, когда будет принят соответствующий законопроект Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Беспилотные автомобили могут начать тестировать на дорогах общего пользования в России уже в этом году. Об этом журналистам сообщили источники в отрасли.

«Уже в этом году на дорогах общего пользования могут начать тестировать беспилотные автомобили без инженеров в кабине», — пишет газета «Известия» со ссылкой на собственные источники в отрасли. Осталось лишь принять законопроект, снимающий законодательные ограничения для тестирования технологии.

По данным издания, документ внесут в Госдуму в течение месяца. А в АНО «Цифровая экономика» уточнили, что в соответствии с поручением главы государства, он должен быть принят до 1 мая. Беспилотные автомобили можно начинать массово тестировать в России уже сейчас, им достаточно существующей дорожной инфраструктуры, считает руководитель лаборатории автономных транспортных систем Центра компетенций НТИ на базе Университета Иннополис Салимжан Гафуров.

В прошлом году «Яндекс» презентовал беспилотный автомобиль четвертого поколения Hyundai Sonata. Беспилотные такси тогда начали использовать в Иннополисе (Татарстан).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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