В этом году на дорогах России могут появиться беспилотные авто

Беспилотные автомобили могут начать тестировать на дорогах общего пользования в России уже в этом году. Об этом журналистам сообщили источники в отрасли.
«Уже в этом году на дорогах общего пользования могут начать тестировать беспилотные автомобили без инженеров в кабине», — пишет газета «Известия» со ссылкой на собственные источники в отрасли. Осталось лишь принять законопроект, снимающий законодательные ограничения для тестирования технологии.
По данным издания, документ внесут в Госдуму в течение месяца. А в АНО «Цифровая экономика» уточнили, что в соответствии с поручением главы государства, он должен быть принят до 1 мая. Беспилотные автомобили можно начинать массово тестировать в России уже сейчас, им достаточно существующей дорожной инфраструктуры, считает руководитель лаборатории автономных транспортных систем Центра компетенций НТИ на базе Университета Иннополис Салимжан Гафуров.
В прошлом году «Яндекс» презентовал беспилотный автомобиль четвертого поколения Hyundai Sonata. Беспилотные такси тогда начали использовать в Иннополисе (Татарстан).
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