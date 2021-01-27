27 января 2021

Пермячка получит 50 тысяч рублей за страдания из-за коровы

© Служба новостей «URA.RU»
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Коровы Курганская область, коровы
Женщина подала в суд на хозяина коровы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жительница Добрянки Пермского края, пострадавшая от коровы, получит компенсацию в размере 50 тысяч рублей. Животное нанесло женщине травмы, когда та пыталась прогнать его со своего огорода. О случившемся сообщается на сайте Пермского краевого суда.

«В мае 2020 года истица попыталась прогнать со своего огорода принадлежащую соседу корову. Однако животное набросилось на женщину, бодая рогами. В результате истица находилась месяц на лечении в стационаре и два месяца лечилась амбулаторно от повреждений, которые ей нанесла корова», — указано на сайте суда.

Пермячка подала судебный иск к хозяину коровы. Суд посчитал, что владелец животного оставил его без надзора, и обязал возместить причиненный женщине материальный и моральный вред.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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