Пермячка получит 50 тысяч рублей за страдания из-за коровы

Женщина подала в суд на хозяина коровы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жительница Добрянки Пермского края, пострадавшая от коровы, получит компенсацию в размере 50 тысяч рублей. Животное нанесло женщине травмы, когда та пыталась прогнать его со своего огорода. О случившемся сообщается на сайте Пермского краевого суда.

«В мае 2020 года истица попыталась прогнать со своего огорода принадлежащую соседу корову. Однако животное набросилось на женщину, бодая рогами. В результате истица находилась месяц на лечении в стационаре и два месяца лечилась амбулаторно от повреждений, которые ей нанесла корова», — указано на сайте суда.

Пермячка подала судебный иск к хозяину коровы. Суд посчитал, что владелец животного оставил его без надзора, и обязал возместить причиненный женщине материальный и моральный вред.