Привить от коронавируса в РФ нужно около 68 миллионов человек Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 29 января, — 419-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 335-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В мире зафиксировано свыше 101 миллиона случаев заражения, жертвами пандемии стали более 2 млн человек. Больше всего инфицированных — в США, далее следуют Индия и Бразилия. Россия по-прежнему занимает четвертое место.

Вакцина и лекарство

Производство вакцины от коронавируса в России идет с опережением графика, а привить от COVID нужно около 68 миллионов человек, заявил президент РФ Владимир Путин. При этом, по словам, вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, вводить в регионах какие-либо дополнительные документы для вакцинированных от коронавируса недопустимо.

Формированию иммунитета после вакцинации может помешать лекарственная терапия, которая назначается при некоторых аутоиммунных и онкологических заболеваниях. При этом привитый от коронавируса человек может быть носителем вируса, заявили в Минздраве РФ. Это связано с тем, что инфекция способна попадать на слизистые оболочки и выделяться во внешнюю среду.

Коронавирус в России и в мире

В России за последние сутки выявили почти 20 тысяч случаев заражения COVID. На территории страны обнаружено почти 1500 мутации коронавируса. Однако они являются нейтральными, влияние вируса на человеческий организм не изменяется. Власти рассчитывают, что граждане смогут в 2021 году отказаться от ношения масок в общественных местах. При этом полная отмена карантина может увеличить восприимчивость людей к другим болезням и снижению их иммунитета.

С 8 февраля Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром. Рейс Москва-Афины будет совершаться два раза в неделю, Москва-Сингапур — три раза в неделю.

ЕГЭ в России может вернуться к прежнему формату из-за снижения числа заболевших. Однако это может нарушить планы выпускников.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в мире более 100 миллионов зараженных коронавирусом. При этом из-за появления вакцин возникла парадоксальная ситуация. Вакцины дают надежду на окончание пандемии. Однако возникновение новых, более заразных штаммов коронавируса вызывает беспокойство.

Что говорят врачи и ученые

Вырабатываемый в легких гормон мелатонин действует как барьер против коронавируса . К таким выводам пришли бразильские ученые. По их мнению, открытие позволяет понять, почему некоторые люди не заражаются коронавирусом, а другие переносят его бессимптомно, даже при наличии положительного ПЦР-теста.

Ученые из США выявили слабое место коронавируса. Они выяснили, что у SARS-CoV-2 есть особый фермент — экзорибонуклеаза nsp14-ExoN. По мнению ученых, это «ахиллесова пята» коронавируса, и, если разработать лекарство, способное заблокировать действие фермента, вирус потеряет способность к рекомбинации и полностью «отключится».