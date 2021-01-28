28 января 2021

Минтруд заявил о проблемах с введением электронных документов

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Эксперимент по переходу на цифровой кадровый документооборот продлят до конца июля 2021 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Эксперимент по переходу на цифровой кадровый документооборот продлят на четыре месяца — до конца июля 2021 года. Минтруд обнаружил ряд проблем.

Окончание эксперимента планировалось 31 марта 2021 года, однако технология, которая позволит сделать проект массовым, еще не отработана. «В ходе пилота бизнес столкнулся с рядом существенных проблем. В их числе сложности с процедурой увольнения, невозможность привлекать кадровых специалистов на аутсорсе и сохранять юридическую значимость электронных документов», — пишут «Известия».

Кроме того, система «Работа в России», задействованная при переходе на электронный документооборот, не предлагала понятный механизм увольнения сотрудника, а также не давала возможности разделять полномочия кадровых менеджеров в зависимости от должности и подключать персонал на аутсорсе.

Согласно докладу Минтруда, эти проблемы выступают серьезным препятствием на пути внедрения эффективного электронного кадрового документооборота. У работодателя может возникнуть ситуация, при которой он не сможет подтвердить юридическую значимость подписанного документа.

Ранее стало известно, что в России до 1 декабря 2021 года могут ввести электронные паспорта. Документ будет выдаваться в виде пластиковой карты. Уточняется, что электронный паспорт обеспечит граждан электронной подписью и «станет ключом к государственным и коммерческим услугам».

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© Служба новостей «URA.RU»
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