28 января 2021

Самое актуальное в Свердловской области на 29 января. Назначен новый замгубернатора, Кольцово примет рейсы из двух стран

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Встреча губернатора с победителями выборов в гордуму Режа. Екатеринбург, шмыков алексей
Алексей Шмыков назначен заместителем губернатора области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Назначен новый заместитель губернатора — аэропорт Екатеринбурга будет принимать рейсы из двух стран — глава района Екатеринбурга ушел в отставку — руководителя штаба Навального арестуют — медики выступили против бесплатных вытрезвителей. Самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 29 января — в обзоре URA.RU:

Назначен новый замгубернатора

  • Глава области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Алексея Шмыкова на пост заместителя губернатора региона. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

Аэропорт Екатеринбург примет международные рейсы

Глава одного из районов Екатеринбурга покинул пост

  • Врио мэра Екатеринбурга Алексей Орлов подписал заявление на увольнение главы Железнодорожного района Андрея Курочкина. Исполнять обязанности главы района будет его заместитель Лилия Белоблоцкая.
  • По словам Курочкина, он уходит с поста в связи с семейными обстоятельствами.

Главу штаба Навального могут арестовать

  • Главу штаба Навального в Екатеринбурге Алексея Гресько могут арестовать на 15 суток. Рассматривать это дело будут 5 февраля в Москве. Об этом URA.RU рассказал адвокат Гресько Алексей Бушмаков.

Медики выступили против бесплатного вытрезвителя

  • Главный нарколог области Олег Забродин заявил, что в Екатеринбурге нужно платить за вытрезвитель. По его мнению, учреждение должно исполнять воспитательную функцию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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