Алексей Шмыков назначен заместителем губернатора области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Назначен новый заместитель губернатора — аэропорт Екатеринбурга будет принимать рейсы из двух стран — глава района Екатеринбурга ушел в отставку — руководителя штаба Навального арестуют — медики выступили против бесплатных вытрезвителей. Самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 29 января — в обзоре URA.RU:

Назначен новый замгубернатора

Глава области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Алексея Шмыкова на пост заместителя губернатора региона. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

Аэропорт Екатеринбург примет международные рейсы

Кольцово открыли для авиасообщения с Арменией и Белоруссией. Распоряжение о включении уральского хаба в перечень пунктов пропуска через границу подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Глава одного из районов Екатеринбурга покинул пост

Врио мэра Екатеринбурга Алексей Орлов подписал заявление на увольнение главы Железнодорожного района Андрея Курочкина. Исполнять обязанности главы района будет его заместитель Лилия Белоблоцкая.

По словам Курочкина, он уходит с поста в связи с семейными обстоятельствами.

Главу штаба Навального могут арестовать

Главу штаба Навального в Екатеринбурге Алексея Гресько могут арестовать на 15 суток. Рассматривать это дело будут 5 февраля в Москве. Об этом URA.RU рассказал адвокат Гресько Алексей Бушмаков.

Медики выступили против бесплатного вытрезвителя

Главный нарколог области Олег Забродин заявил, что в Екатеринбурге нужно платить за вытрезвитель. По его мнению, учреждение должно исполнять воспитательную функцию.