Назначен новый заместитель губернатора — аэропорт Екатеринбурга будет принимать рейсы из двух стран — глава района Екатеринбурга ушел в отставку — руководителя штаба Навального арестуют — медики выступили против бесплатных вытрезвителей. Самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 29 января — в обзоре URA.RU:
Назначен новый замгубернатора
- Глава области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Алексея Шмыкова на пост заместителя губернатора региона. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.
Аэропорт Екатеринбург примет международные рейсы
- Кольцово открыли для авиасообщения с Арменией и Белоруссией. Распоряжение о включении уральского хаба в перечень пунктов пропуска через границу подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Глава одного из районов Екатеринбурга покинул пост
- Врио мэра Екатеринбурга Алексей Орлов подписал заявление на увольнение главы Железнодорожного района Андрея Курочкина. Исполнять обязанности главы района будет его заместитель Лилия Белоблоцкая.
- По словам Курочкина, он уходит с поста в связи с семейными обстоятельствами.
Главу штаба Навального могут арестовать
- Главу штаба Навального в Екатеринбурге Алексея Гресько могут арестовать на 15 суток. Рассматривать это дело будут 5 февраля в Москве. Об этом URA.RU рассказал адвокат Гресько Алексей Бушмаков.
Медики выступили против бесплатного вытрезвителя
- Главный нарколог области Олег Забродин заявил, что в Екатеринбурге нужно платить за вытрезвитель. По его мнению, учреждение должно исполнять воспитательную функцию.
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