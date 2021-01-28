Адвокат Николай Шиманович стал главой Катав-Ивановского района Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На должность вице-мэра Челябинска претендуют несколько кандидатов — городские медучреждения перешли в введение минздрава — в челябинском районе избрали руководителя — в Челябинске прогремел взрыв. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 29 января — в обзоре URA.RU:

На пост вице-мэра Челябинска претендуют несколько кандидатов

На должность вице-мэра Челябинска по городской среде рассматривается несколько кандидатур. Об этом на пресс-конференции 28 января заявила мэр Челябинска Наталья Котова.

Заксобрание одобрило ликвидацию горздрава

Депутаты законодательного собрания 28 января в трех чтениях одобрили законопроект, согласно которому полномочия горздрава Челябинска и управления здравоохранения Карталинского района передаются минздраву региона.

В Катав-Ивановском районе избрали главу

Главой Катав-Ивановского района 28 января избран адвокат Николай Шиманович. Как сообщили URA.RU в конкурсной комиссии по выборам, за его кандидатуру проголосовали 16 депутатов.

В Челябинске прогремел взрыв

На площади Революции в Челябинске днем 28 января произошел взрыв газового баллона в подземном переходе, ведущем к зданию областного Арбитражного суда и подземному торговому комплексу.