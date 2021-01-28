28 января 2021
27 января 2021

Самое актуальное в Челябинской области на 29 января. Горбольницы перешли в ведение минздрава, в Катав-Ивановском районе избрали главу

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Выборы главы города Челябинска, шиманович николай
Адвокат Николай Шиманович стал главой Катав-Ивановского района Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На должность вице-мэра Челябинска претендуют несколько кандидатов — городские медучреждения перешли в введение минздрава — в челябинском районе избрали руководителя — в Челябинске прогремел взрыв. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 29 января — в обзоре URA.RU:

На пост вице-мэра Челябинска претендуют несколько кандидатов

Заксобрание одобрило ликвидацию горздрава

  • Депутаты законодательного собрания 28 января в трех чтениях одобрили законопроект, согласно которому полномочия горздрава Челябинска и управления здравоохранения Карталинского района передаются минздраву региона.

В Катав-Ивановском районе избрали главу

В Челябинске прогремел взрыв

  • На площади Революции в Челябинске днем 28 января произошел взрыв газового баллона в подземном переходе, ведущем к зданию областного Арбитражного суда и подземному торговому комплексу.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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