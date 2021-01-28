Глава Минпрома Денис Мантуров перенес дату визита в область Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр промышленности РФ перенес дату визита в Курган — глава региона назвал масштаб махинаций при получении маткапитала — в больнице СМП завершили ремонт — оценен ущерб от браконьерства. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 29 января — в обзоре URA.RU:

Федеральный министр отложил поездку в Курган

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, которого ждали в Кургане, 29 января не приедет в регион. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к властям региона. По их информации, министр может прибыть в область в другое время.

Губернатор заявил о фактах мошенничества при получении маткапитала

Более 400 сделок с маткапиталом, совершенных ранее в регионе, оказались фиктивными. Об этом заявил губернатор Вадим Шумков.

В больнице скорой помощи произвели ремонт

Региональные власти отчитались о капитальном ремонте в Курганской больницы скорой медицинской помощи. Средства на ремонт БСМП выделили после приезда в Курган премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Власти оценили ущерб от браконьеров

Браконьеры, которые незаконно охотились в регионе, отстреляли почти 400 животных и птиц. Ущерб охотничьим ресурсам составил более 12 млн рублей. Об этом сообщили в департаменте природных ресурсов.